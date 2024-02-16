Banka Emekliye Kıyak Geçti: Onay Verenlere Anında 10 Bin TL Geri Ödemesiz Veriliyor

Bankanın emekliye nakit ödeme yaptığı kampanyası büyük ilgi gördü. Onay verdiğiniz takdirde herkesi kapsayan 10 bin TL ödeme hesabınıza yatırılıyor.
2024 yılında, emekli promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu süreçte, Akbank’ın duyurduğu yeni kampanya, emekli vatandaşlar arasında büyük bir ilgi gördü. Maaşlarını Akbank’a taşımayı düşünen emekliler için sunulan promosyon ödeme planında yapılan değişiklikler, emeklilere yönelik cömert teklifler içeriyor.
Akbank, emekli maaş promosyon kampanyasında önemli bir değişiklik yaparak, emekli müşterilerine daha fazla promosyon ödemesi yapma kararı aldı. Ancak bir süredir aynı miktarda promosyonlar ödeniyor. Dolayısıyla güncel listeyi incelediğinizde sizler de promosyonların 10 bin TL’ye sabitlendiğini görebilirsiniz. Son emekli maaşı zammından sonra böyle bir tablo oluştu. Artık ne kadar maaş alırsanız alın nakit promosyonunuz değişmiyor.
Bu kampanya, emeklilere maaşlarını farklı bir bankaya taşıma kararı aldıklarında alabilecekleri promosyon miktarında önemli bir artış sağlıyor. Akbank’ın yeni promosyon kampanyası, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlayarak, onlara ekstra bir gelir kaynağı sunuyor. Akbank’ın bu cömert promosyon teklifi, emekli vatandaşların banka tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine ve Akbank’ı tercih etmelerine neden olabilir. Bu kampanya, aynı zamanda bankanın emekli müşterilere verdiği değeri ve onların finansal refahına katkıda bulunma arzusunu gösteriyor.
Not: Normal şartlarda promosyon ödeme listesi bu şekildeydi. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğu için artık bu liste geçerliliğini yitirdi. Bundan sonra 10 bin TL ve üstüne ödenen 10 bin TL’lik promosyonu dikkate almanız yeterli olacaktır. Promosyonlara zam gelmedikçe güncel durum bu şekilde. Bankalardan yeni bir adım atılması bekleniyor. SGK ile bankaların anlaşması sonrasında promosyon listeleri değişebilir.
İlgili Haberler
15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları… 15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul […]
YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]