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A101 yarın dev indirime giriyor! A101 Aktüel 8 Şubat perşembe ürün kataloğu

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A101 marketlerde dev indirim! A101 aktüel ürün kataloğu yayımlandı. A101 8 Şubat perşembe indirimli ürünleri neler? A101 dev market indirimlerinde bu hafta rekor kıran ürünler var. İşte A101 Aktüel 8 Şubat perşembe ucuz ve indirimli ürünleri!

A101 dev indirime giriyor!

A101 marketleri, teknolojiden beyaz eşyaya, teksilten giyime 8 şubat 2024’te yeni kampanyasını duyurdu. A101 Aktüel ürün kataloğunu sizler için derledik.

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A101 8 Şubat perşembe ucuz ürün kataloğu!

A101 marketlerinde 8 şubat perşembe gününden itibaren geçerli, televizyon indirimleri dikkat çekiyor. Her bütçeye uygun ONVO televizyonlar oldukça ucuza satılıyor. Ayrıca Piranha markasının Bluetooth kulaklığı, akıllı bilekliği A101 marketlerde indirimli olarak satılacak.

A101 marketlerde bir indirimde Silver Çamaşır makinesi ve CX 482 İnox NO – Frost Buzdolabı indirimleri dikkat çekiyor. SEK BM 6001X İnox Bulaşık makinesi de yine A101 oldukça indirimli satılacak.

A101’de 8 şubat perşembe günü;

Koltuk ve Halı yıkama makinesi 4.899 TL,
Sarjlı dik süpürge 3.499 TL,
Dikiş makinesi 3.999 TL,
Kırışık Giderici 649 TL,
Çelik Kettle 349 TL,
Saç kesme makinesi 329 TL,
Saç şekillendirici 439 TL,
Saç düzleştirici 299 TL satışa sunulacak.

Her hafta birbirinden ucuz ve indirimli ürün kataloğu yayınlayan A101 marketler bu hafta indirimleriyle vatandaşa bayram ettirecek. Özellikle giyim, aksesuar ve beyaz eşya indirimleriyle A101 marketlere 8 Şubat perşembe günü akın olacak.

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berkay
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