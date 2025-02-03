Kadıköylü Mizahçı İzel Rozental’in Yeni Kitabı Raflarda

Karikatürist/Yazar İzel Rozental’in “Talihsiz Anjel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri” başlıklı grafik romanı, Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda. İzel Rozental´in büyük halası Angèle Guéron´un günlüğünden yola çıkarak kaleme aldığı kitabın kapak tasarımı Melis Rozental’a ait olup, 176 sayfadan oluşuyor.
İzel Rozental çizgileriyle kitabın hazırlanma sürecine de yer verirken, günlüğün tutulduğu yıllara ait kartpostal, fotoğraf ve karikatür gibi görselleri de ekleyince, kolay okunan keyifli bir kitap çıkmış ortaya. İzel Rozental kitabı hakkında, “Savaşlar, insanı ve toplumları derinden etkiliyor. Bugün gelinen noktada, olumsuz gidişatın değişeceğine dair ümitli olduğumu söylemek isterdim. Yüz küsur yıl önce yaşananlar bugün yaşananlardan çok farklı değil ne yazık ki! Bu kitabı yazmamın en önemli nedeni de bu olsa gerek…” şeklinde konuştu.
“Talihsiz Anjel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri”nin arka kapa yazısı özetle şöyle:
Angèle Guéron 1909’dan 1915’e kadar, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en büyük Yahudi kız okullarından Edirne’deki Alyans Okulları’nın yöneticisiydi. Hem bir kurum yetkilisi olarak hem de kendi halinde bir vatandaş olarak Edirne Kuşatması’nın tanıkları arasındaydı. 1912’nin sonlarında ve 1913’ün başlarında, kuşatma altındaki Edirne’nin Balkan Savaşları sırasında kaderini belgelediği bir günlük tuttu Guéron. Kuşatma sırasında yerel hayata dair nadir bir bakış açışı sağlamanın yanı sıra bir Sefarad Kadınının, cemaatteki ataerkilliğin gösterdiği dirence karşı Osmanlı vatanseverliğini belgelemişti. Karikatürist-yazar İzel Rozental bir gün şans eseri bu ünlü öğretmenle aslında akraba olduğunu öğrenir. Vaktiyle annesinden dinlediği hikâyelerde “Talihsiz Anjel” adıyla anılan “büyük hala” aslında Angèle Guéron’dan başkası değildir.
Anlaşılacağı üzere Anjel Hala’nın günlüğü, sadece tarihi bir belge değil. Aynı zamanda Osmanlı toprak birliğini savunan bir Yahudi kadının etkileyici hikayesi. Anılan günlük şehri kuşatan Bulgarların neler yaptığını, şehirde yaşanan kıtlık ve hastalıkları anlatırken, Edirne’de o tarihlerde önemli bir nüfusu bulunan Yahudi cemaatinin içindeki çatışmaları da konu ediyor.
Osmanlının son dönemlerine dair bir pencere açan ve savaşın yıkıcılığını vurgulayan “Talihsiz Anjel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri”, okuru derinden etkileyecek bir kitap. Seçkin kitap mağazaları ile kitap satış sitelerinden temin etmek mümkün.
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