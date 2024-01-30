DEM partisi İstanbul adayı Başak Demirtaş oldu!

DEM partisi İstanbul’da aday çıkartacak mı sorusu yanıt buldu. AKP, CHP, İyi Parti ve bağımsız adaylar sonrası DEM partisi İStanbul kararı merak ediliyordu. DEM Partisi İstanbul’da aday çıkartacak mı?
Dem Partisi aday çıkartacak mı?
DEM Partisi son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’da aday çıkartma kararı aldı. DEM Partisi İstanbul adayı da belli oldu.
Başak Demirtaş İBB Adayı oldu mu?
Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul’da oyları çok farklı etkileyeceği biliniyor. Hem Murat Kurum hem Ekrem İmamoğlu tarafı kararı merakla bekliyor.
DEM’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için resmi adaylık başvurusu yapması sonrası adaylık olarak kesin karar alındığı ifade edildi.
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