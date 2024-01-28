Konut Kredisinde Faiz Oranları Diplere İndi, Aylık Taksit Tutarı 34 Bin TL Oldu!

Akbank’ın konut kredisinde uygun faiz sunuluyor. Konut kredisi çekecekler için ortalama 34 bin TL taksit avantajı var. Geri ödeme planı da açıklandı.
İlk Evim Konut Kredisi kapsamında bankanın müşterilere düşük faizli kredi vereceği öğrenildi. Merkez Bankası’nın faizleri artırmasına rağmen bu kampanyanın uygun olması müşterilerin dikkatini çekti. Akbank, Türkiye’deki ev almayı planlayanlar için oldukça cazip bir konut kredisi kampanyası sunuyor. “Akbank İlk Evim Konut Kredisi” adlı bu kampanya, uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilere büyük fırsatlar sunmakta. Akbank tarafından belirlenen bu kampanyanın koşulları ve maliyetleri ise müşterilere net bir şekilde açıklanmış durumda.
Akbank İlk Evim Konut Kredisi Kampanyasının Özellikleri
Akbank, bu kampanya için aylık yüzde 2,80 faiz oranı uyguluyor. Bu oran, piyasada bulunan diğer bankaların konut kredisi faiz oranlarına kıyasla oldukça rekabetçi bir seviyede. Akbank’ın sunduğu bu düşük faiz oranı sayesinde, müşteriler diğer bankalara göre daha az maliyetle kredi kullanma şansına sahip oluyorlar. Akbank, konut kredisi için 120 aya kadar vade imkanı sunuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: müşterinin yaşı ile kredi vadesinin toplamı 70’i geçmemeli. Örneğin, 61 yaşındaki bir müşteri için maksimum vade süresi 9 yıl olabiliyor.
120 Ay Vadeli Konut Kredisi Hesaplama
Akbank, konut kredisini güvence altına almak için satın alınacak konuta ipotek tesis ediyor. Bu sayede, kredi borcu ödenene kadar konut, banka tarafından güvence altında tutuluyor. Akbank’tan 1,2 Milyon TL değerinde 120 ay vadeli konut kredisi kullanacak müşterilerin aylık ödemeleri yaklaşık 34.868 TL olacak. Toplamda ise bu kredi için ödenecek miktar 4,2 Milyon TL’ye ulaşıyor. Bu kampanya, özellikle ilk kez ev alacak olanlar için oldukça avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Akbank, müşterilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için uygun koşullar ve kolay erişilebilir finansal çözümler sunuyor. Eğer bir ev sahibi olmayı düşünüyorsanız, Akbank’ın İlk Evim Konut Kredisi kampanyasını değerlendirmeniz sizin için faydalı olabilir.
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