Hükümetten Yeni Seçim Kozu: Emekliye Her Ay Ek 2500 TL Ödenecek!

Emekli maaşları ve zamlarla ilgili tartışmalar sürerken, hükümetten çok önemli belediye seçim vaadi geldi. Emekliler aylık ek 2500 TL ödeme alacak.

Belediye seçimlerinde İstanbul için çok önemli vaatler sunuluyor. Özellikle de AK Parti adayı Murat Kurum’un emeklilerle ilgili olan ifadeleri tekrar tekrar okundu. Türkiye’nin yerel seçim atmosferi tüm hızıyla devam ederken, partilerin adaylarını ardı ardına açıklaması dikkat çekiyor. Bu süreçte özellikle İstanbul Belediye Başkanlığı için AK Parti tarafından aday gösterilen Murat Kurum’un yaptığı vaatler, özellikle emekli vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Murat Kurum, seçim vaatleri kapsamında yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik bir dizi önemli projeyi duyurdu. “Yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız” diyerek sözlerine başlayan Kurum, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine özel vurgu yaptı. Bu projeler kapsamında İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 100 bin sosyal konut yapılacağını ve bu konutların ihtiyaç sahiplerine uygun fiyatlarla kiralanacağını belirtti. Kurum, bu konutların satışının yapılmayacağını, yalnızca kiralanacağını vurguladı.

Emekliye Aylık 2500 TL Ödeme

Emeklilere yönelik olarak da önemli bir destek paketi duyuruldu. Murat Kurum’un açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Bu destek, emeklilerin ekonomik koşullarına katkı sağlamak amacıyla planlanıyor. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlar için yaşam merkezleri kurulacak ve sağlık sistemi üzerinden yaşlı vatandaşların her adımında yanlarında olunacak. Kurum, 70 yaş üstü yaşlıların online takip edileceğini ve büyükşehir belediyesi olarak yemek ve temizlik desteği sağlanacağını belirtti.

Kurum’un vaatleri arasında madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezlerinin kurulması da yer alıyor. Engelli vatandaşlar için İstanbul kartla sunulacak olan imkanlar ve engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlar da gündemde. Bu vaatler, özellikle emekli ve yaşlı vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Sosyal destek ve yaşam kalitesini artırma odaklı bu projeler, seçim sürecinde vatandaşların tercihlerini etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.