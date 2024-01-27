Gazeteci Murat Marap, belediye başkan adayı oluyor

Murat Marap, Yeniden Refah Partisi Canik Belediye Başkan Adayı mı?
31 Mart seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi’de de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
Özellikle Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney’in seçimlerde büyük sürpriz yapması beklenirken Canik ilçesine güçlü aday olarak Murat Marap’ın adı geçiyor.
Kendisinin de Canik ilçesinden olması ve çevre olarak büyük bir kitleye sahip olduğu bilinen Murat Marap tüm gözleri üzerine çekmiş görünüyor.
Murat Marap’ın henüz adaylığı kesinleşmemiş olmasa bile Yeniden Refah Partisi Canik Belediye Başkan Adayı olması bekleniyor.
Murat MARAP Kimdir?
1975 Samsun doğumlu olan Murat MARAP baba tarafından Trabzon anne tarafından ise Canik Taşdübek köyündendir.
İlk, orta ve liseyi Samsun’da okudu. İlk gazetecilik hayatına lise yıllarında iken muhabir olarak atıldı.
Askerliğini İzmir’de yaptıktan sonra bi dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştı.
Gazi Üniversitesi’nde gazetecilik üzerine eğitim aldı.
Samsun’da kısa bir dönem özel bir dergide çalışan Murat MARAP İstanbul’da iki farklı dergide Haber Müdürü ve İstihbarat Müdürü olarak görev yaptı.
Uzun dönem KANAL 34 TV’de “Yeni Bir Söz” programı yapımcısı ve Moderatör olarak görev yapan Murat MARAP, 2022 yılında “YILIN GAZETECİSİ” seçilerek “ALTIN KALEM” ödülüne layık görüldü.
İki farklı STK’larda faaliyet gösteren Murat Marap Uluslararası Medeniyet Refah Eğitim ve Sağlık Derneği (U.M.R.E.) basın danışmanı ve Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Fatih İlçe Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kurucular kurulu üyesi olan Murat Marap aynı zamanda Birlik Haber Ajansı kurucu üyesi ve danışma kurulu üyesidir.
Erbakan Vakfı İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve ardından Erbakan Vakfı Beyoğlu İlçe Başkanlığı yaptı.
Siyasi hayatına çocuk yaşlarda REFAH PARTİSİ Gençlik kollarında atıldı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Yeniden Refah Partisi’nden 28. dönem İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.
Murat MARAP halen Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Komiyon Üyesi olarak görev yapmaktadır.
STAR AKTÜEL HABER İmtiyaz sahibi olan Murat MARAP,
– İstanbul Gazeteciler Federasyonu (İGAFED) Üyesi ve
– İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı olarak görevini yüretmektedir.
Murat Marap’ın görev yaptığı diğer medya kanalları;
– İngiltere’den yayın yapan TURKİSH PRESS Gazetesi Köşe Yazarı ve Yayın Kurulu Üyesi
– Haber Gündemim Gazetesi Köşe Yazarı
– Yeni Başkent Gazetesi Köşe Yazarı
Murat Marap evli ve 1 erkek evlat sahibidir.
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