MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak’a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani’nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

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Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak’a bir ziyaret gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in yanı sıra Şii, Sunni gruplar ve Türkmen temsilcileriyle bir görüştü. Görüşmede, terörle mücadele konusu ele alınaMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ın başkenti Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid tarafından kabul edildi. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in yanı sıra, Irak Başbakanı Muhammed Şiya ES-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de görüştü.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Kalın görüşmede son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlara devam edeceği mesajını iletti. Kalın’ın örgütün özellikle Süleymaniye’de varlığını artırmasından duyulan rahatsızlığı da dile getirdiği belirtildi.rak, Türkiye’nin kararlılık mesajı verildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK ADIMLAR KONUSU MASAYA YATIRILDI

Görüşmede terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da masada ele alındı.

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