Gaziosmanpaşa’da vizyon projelerle ustalık dönemi için; Hasan Tahsin Usta

Kentsel dönüşüm konusunda uzman olan Hasan Tahsin Usta, ilçede uygulamaya koyduğu projelerle çoğu gecekonduda oturan yüzlerce vatandaşın modern mimari yapılı evlere sahip olmasını sağladı. Gaziosmanpaşa’da gösterdiği birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin çehresinin değişimini sağladı. Partili partisiz tüm halkın beğeni ve taktirini kazanan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vaad ettiği birçok projeyi hayata geçiren USTA Belediye Başkanı, ‘Yarım kalan projeleri tamamlamak ve yeni üreteceğimiz projeler için, Gaziosmanpaşa’lıların adayıyım’ dedi.

Hasan Tahsin Usta 27 yıllık birikim ve deneyimleri ile sorunlara ve çözüm yollarına bakış açısını ortaya koyan Gaziosmanpaşa’ya yeni ufuklar açacak projelerinin bir çoğunu USTALIKLA yerine getirdi.

USTA’NIN VİZYON PROJELERİ

Kentsel Dönüşüm konusunda UZMAN olan USTA Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşümün gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerden ve alınması gereken önlemlerden geniş olarak bahsetti. Ulaşımdan, Trafiğe, Gaziosmanpaşa’nın merkezindeki en problemli Meydan Projesinden, Küçükköy Meydanı Projesine, Gaziosmanpaşa’ya giriş noktalarındaki projelerden, yeşil alan, kapalı Pazar alanı, katlı otoparktan, ana cadde ve sokaklardaki park lambaları düzenlenmesine kadar, ulaşımdan, trafik sorununa, çocuk, gençlik, kadın ve yetişkinlerin sosyal yaşama ve katılımı ve gelişimine katkı sağlayacak sosyal projelere kadar, Şehit, gazi ve engellilerde, ihtiyaç sahiplerine kadar tüm konularda yaptığı hizmetleri anlattı. Ustanın sorunlara karşı önerdiği çözüm önerileri ile Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştirecek VİZYON PROJELERİ halk tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanmak isteyen engelli memur adaylarına yönelik hazırlık kurs kayıtları başladı. 2024 dönemi Spor Akademilerine hazırlık kursu kayıtları devam ediyor. Daha yeşil bir Gaziosmanpaşa için çalışmalarımız sürüyor.

İlçe genelinde devam eden ağaçlandırma, peyzaj ve çiçek ekim çalışmaları ile Gaziosmanpaşa’yı güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Stadyumu’nun modern ve son teknoloji ile Mevlana Mahallesi’nde yeniden imar edecek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

MEYDAN RAHATLADI

İstanbul’un en yoğun ilçeleri arasında yer alan Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor. Gaziosmanpaşa, Küçükköy Meydanı imar planı, Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı ve Çevresi Yol, Kavşak Revize Ön Projesine ilişkin imar planı tadilatı, Gaziosmanpaşa’ya 45 bin metrekarelik dev meydan projeleri hayata geçirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa stadı yerine yapılacak spor kompleksi ve akıllı stat projesi hakkında da bilgi verdi. Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı peyzaj düzenleme çalışmaları sürdüğünü, Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin önemli meydanlarından olan Küçükköy Meydanı’nı daha yeşil ve daha güzel bir hale getirmek için bir peyzaj düzenlemesi projesi nin devam ettiğini. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için hayata geçirdiği projeler arasında Küçükköy Meydanı’nda yapılacak yeni düzenleme ile trafik yer altına alınacağını ve meydanın tamamen yayaların kullanımına sunulacağını anlattı.

SPORA DESTEK

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek ve ihtiyaçlara cevap verecek projelerini tek tek hayata geçiriyor. Gaziosmanpaşa Stadyumu’nun modern ve son teknoloji ile Mevlana Mahallesi’nde yeniden imar edilerek, Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu amaçla Gaziosmanpaşa Stadyumu’nun bulunduğu bölgeye yeni bir spor kompleksi ve meydan kazandırmak için ileri teknolojinin kullanılacağı çok önemli bir proje hazırladı. Toplamda 39 bin 614 metrekarelik inşaat alanına sahip ‘Gaziosmanpaşa Semt Meydanı ve Spor Kompleksi Projesi’nin, meydan olarak tasarlanan bölümünde vatandaşların çocuklarıyla birlikte iyi vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yeşil alan, çocuk parkı ve skate (kay kay) parkı, kafe ve gezi alanları bulunuyor.

Gençlerin modern tesislerde spor yapmasının ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinin hedeflendiği çok amaçlı spor kompleksinde ise yarı olimpik havuz, Bu projenin yer alacağı yer Yıldıztabya Mahallesi olacak ve toplamda 431 yeni konut inşa edilecektir. Kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilecek bu yeni proje için ihalesi yapıldı. Projenin özelliklerinden biri, konutlarla birlikte bir camiye de yer verilmesidir. TOKİ Gaziosmanpaşa projesinin inşaatının iki yıl içinde bitmesi bekleniyor. Projede yer alacak konutlar ve cami, bölgedeki yaşam standartlarını yükseltecek ve çevresine katkı sağlaması bekleniyor.

EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin en büyük ‘yerinde kentsel dönüşüm’ projesi Gaziosmanpaşa’da devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden konutlar için kura çekimi yapıldı.. Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kura çekime Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gözetiminde yapıldı. Proje tamamlandığında Gaziosmanpaşalı vatandaşlar 527 konut, 11 dükkan, 882 araçlık otopark, 7 bin 500 metrekare yeşil alan, zengin sosyal tesis alanlar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulduğu depreme dayanıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacak.

‘KOMŞULARI DEĞİL KONUTLARI YENİLİYORUZ’

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa’da yerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerimizde 538 bağımsız birim ve 7 tane dükkanı şu anda hak sahipleri ile buluşturduk. Biz konutlarla burada insanları buluştururken aslında onlara depreme dayanıklı, konforlu, altyapı sorunu olmayan, mülkiyet problemi kalmayan güvenli konutlar teslim ediyoruz. Doğal olarak İstanbul’un en önemli problemlerinin başında gelen otopark açısından da her bağımsız birim de bir otopark inşa ediyoruz. Sloganımız ise ‘komşuları değil konutları yeniliyoruz’. Bu yerinde kentsel dönüşümle aslında Gaziosmanpaşa’da hızlı bir şekilde Gaziosmanpaşa’yı değiştirmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Kuralarımızı çeken vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Bir yandan temel atıyor, bir yandan kura çekiyor, bir yandan hak sahiplerine yeni konutlarımızı teslim ediyor bir yandan da yeni bölgeler de vatandaşlarımızla uzlaşma çalışmalarının sürdürerek yeni kentsel dönüşüm bölgelerinde çalışmaları başlatmaya gayret ediyor, bir yandan da başlamış olanları bir an önce bitirip hak sahipleri ile buluşturmak için çalışıyoruz” diyerek icraatlarını anlattı.

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İki dönemdir Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık görevini yürütüyor.

Usta evli ve dört çocuk babasıdır.

Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri :

Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı,

Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı,

Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği