Marmara’da Türkoloji Söyleşileri ve Balkan Müzikleri

Etkinliğe, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Söyleşide Türkolojinin kapsamı, önemi ve faaliyet alanları üzerinde duruldu. Türkoloji söyleşisinde Prof. NASKALİ, Türkoloji’nin çok önemli olduğunu, yalnız dil değil, Türklerle ilgili diğer bütün faaliyetlerin bu kapsamda ele alınması gerektiği üzerinde durdu. Gençlere Türkoloji alanında tavsiyelerde bulundu.
(Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali’nin Prof. Dr. Halûk Harun Duman’la yaptığı Türkoloji Konulu Söyleşi)
Söyleşinin ardından düzenlenen konser programında Grup Marmaralılar ‘Türk Dünyasından Ezgiler’ başlığıyla Balkanlar ve Rumeli türküleri seslendirdiler.
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(Türk Dünyası Müzikleri yapan Grup Marmaralılar)
Söyleşi sonrasında gerçekleşen konserde ise on kişilik koro, Şef Ercan MERTOĞLU yönetiminde Balkanlar ve Rumeli sahasından türküler seslendirdiler.
(Grup Marmaralıların Türk Dünyasından Ezgiler: Balkanlar ve Rumeli Konseri)
Bu türküler arasında ülkemizde çok bilinmeyen Karaman, Gagavuz, Karaim (Karay) türküleri Türkiye Türkçesi’ne çevrilerek seslendirildi. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu konsere Grup Marmaralılar şu kadro ile katıldılar: Şef/Piyano: Ercan MERTOĞLU, Solistler: Evrim ULUSAN ÖZTÜRKMEN, Efza ÇELİKTAŞ, Elif Naz ERDOĞAN, Zeynep Nisa GÜR, Akordeon/Solist: Halûk Harun DUMAN, Bağlama: Mustafa ÖZTÜRKMEN, Perküsyon: Can ÜNAL, Davul: Murat BOZAN. Grup Marmaralıların düzenleyeceği bir sonraki etkinliğin Kırım ve Tataristan sahası olacağı bildirildi.
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