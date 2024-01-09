Onursal Adıgüzel adı Ataşehir ve Maltepe seçmenini heyecanlandırdı

Bu iki ilçede CHP’li Belediye Başkan adaylarının kimler olacağı partililer tarafından merakla bekleniyor.

Henüz adayı açıklanmayan İstanbul’daki ilçelerden Ataşehir ve Maltepe İlçelerinde Belediye Başkanlığı adaylığı isimleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göz bebeği olarak bilinen Onursal Adıgüzel rüzgârı esiyor. Adıgüzel’in bu iki ilçeden birinde kontenjandan aday gösterileceği sızan bilgiler arasında.

BAŞARILI PROJELERE İMZA ATTI

CHP’li parti üyeleri ‘ İstanbul’da adayları, CHP PM’ kurultay hesabıyla kişisel mi yoksa ‘liyakatli kurumsal mı karar verecek, sonucu hak hukuk adalet terazisinden mi olacak merakla bekliyoruz’ dediler.

Şimdiye kadar birçok başarılı projeye imza atan ve üstün gayret ve çalışmalarıyla CHP içinde dikkat çeken Adıgüzel, çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi oldu, Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Kurultay’da, 18. Olağanüstü Kurultay’da ve 36. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

‘ADIGÜZEL’LE KAZANMA ŞANSIMIZ YÜKSEK’

Kendi gibi soyadı da güzel olan Onursal Adıgüzel ‘ Ben hizmet insanıyım, partime ve tüm halkıma hizmet etmeyi bir borç bilirim. Sayın partili büyüklerim ve yetkililerimiz beni nerde göreve layık ve uygun bulurlarsa ben orada hizmet vermeye hazırım’ dedi.

Çevresinde güler yüzü, efendiliği ve çalışkanlığı ile tanınan Onursal Adıgüzel’in bu ilçelerden birinde Belediye Başkanlığı adayı gösterilmesi halinde hem CHP’nin hem de ilçe halkının kazanacağını belirten birçok partili ‘Onursal Adıgüzel beyi partimizden Belediye Başkanı Adayı görmek bizleri onurlandırır. Ataşehir veya Maltepe’den, CHP Belediye Başkanlığı seçimine Onursal Adıgüzel beyle katılırsa, kazanma ihtimalimiz çok yüksek olur’ şeklinde görüşlerini dile getirdiler.

Onursal Adıgüzel ayrıca 25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Adıgüzel, Şubat 2018’den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yaptı. Endüstri Mühendisi olan Onursal Adıgüzel, iyi düzeyde İngilizce biliyor.