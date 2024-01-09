Edremit Belediyesine Mimar Başkan Adayı Hasan Özpolat

Balıkesir’in şirin ilçesi Edremit Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adayı olan Mimar Hasan Özpolat’ın adaylığının bu günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Edremit’te CHP den birçok aday adayı arasında bulunan Hasan Özpolat’ın adaylığının açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALTINOLUK’UN MİMARIYDI

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Daha önceki dönemde Altınoluk Belediye Başkanlığı yapan Mimar Hasan Özpolat Altınoluk’a verdiği hizmetlerle bölgenin mimarisine renk katması ve güzel hizmetleriyle halk tarafından sevilen ve taktir edilen bir başkan olarak anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Edremit İlçe Başkanlığında Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan Mimar Hasan Özpolat’ın CHP den aday gösterilmesine partililer tarafından kesin gözüyle bakılıyor.

‘OTOPARK SORUNU BİTECEK’

CHP Edremit Belediye Başkanı aday adayı olan Mimar Hasan Özpolat ‘Edremit’in bir vizyon projeye ihtiyacı var. Daha önce her gelen başkan, yol yapacam, kanal yapacak diye sözlerde bulundular ama, Edremit’in daha gelişeceği bir proje ortaya koymadılar. Bu gün Edremit’te otopark sorunu var, araçlarımızı park edeceğimiz otopark yeri kalmadı, bu sorun çözülecek bir sorundur. Bir kaç tane otoparkla katlı otopark ta olabilir, bu sorun giderilebilir. Ben Altınoluk’ta yaptığım projelerle bu sorunu çözdüm. Ben başkanlık dönemimde halk günleri düzenlerdim. Çınaraltı çay bahçesinde halkla buluşur onların dertlerini dinlerdim, çünkü kendime güveniyordum.’ dedi.

‘EDREMİT’LİLER BANA GÜVENSİN’

Mimar Hasan Özpolat belediye başkanlığına seçildiği taktirde Edremit halkının emin ellerde olacağını belirterek ‘ Edremitliler bana güvensinler, icraatçı bir belediye başkanı geliyor, ben de Edremitlilere güveniyorum. Kimse belediyenin şu kadar bu kadar borcu var, birşey yapamaz diye ümitsizliğe kapılmasın, ben daha önce yaptım, şimdi de yaparım diyorum. Ben kendime güveniyorum, sizlerde bana güvenin diyorum’ diye Edremit halkına seslendi.