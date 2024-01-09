Ziraat Bankası 550 bin TL Faizsiz kredi müjdesi! 4619 TL taksitle 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Ziraat Bankası 550 bin TL faizsiz kredi müjdesi duyurdu! Ziraat Bankası 120 ay vadeli 4619 TL taksitle faizsiz kredi veriyor. Aylık 4619 TL taksitle 550 bin TL Faizsiz kredi Ziraat Bankası üzerinden alabilirsiniz.

81 ilde Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor. Sıfır faizli konut kredisi müjdesi Son dakika olarak duyuruldu. Başvuru ekranı açıldı.

Faizlerin yükselmesiyle mevduat faizleri uçsa da kredi çekmek oldukça zor oldu. Paraya sıkışanlara Ziraat Bankası müjdeli haberi duyurdu.

İhtiyaç ve konut kredisi yükselişi devam ederken, Merkez Bankası faiz artırmaya devam ediyor. Vatandaşlara can simidi Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası, SGK Ve TOKİ işbirliği ile koşulları sağlayan kişilere faizisz konut kredisi müjdesini duyurdu.

Ziraat Bankası FAİZSİZ KONUT KREDİSİ 2024 duyurusu!

TOKİ son dakika yaptığı açıklamada, “1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Hak sahibi vatandaşların, krediden yararlanabilmek için almak istedikleri konuta ait tapu belgesi ile birlikte Ziraat Bankası’na başvurması gerekmektedir. Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür. Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2023 yılı için 396.000,00 TL’dir.” açıklaması yapıldı.

Yıllık olarak TÜİK tarafından açıklanan fiyat artışı 44.22 olarak ilan edildi. 2024 faizsiz kredinin limiti 550 bin TL’yi geçmesi bekleniyor.

120 AY vadeli 550 bin TL FAizsiz konut kredisi hesaplama tablosu!

TOKİ, 550 bin TL 120 ay vadeli konut kredisi geri ödemesi 554 bin TL olarak yapılacak. Aylık taksit tutarı 4619 TL olarak ödenecek. 4 bin TL yüzde 1 oranında faizden gelmektedir. TOKİ yaptığı açıklamada yüzde 1 faizi duyurdu.