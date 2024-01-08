Karar gece yarısı verildi: Emeklinin Yeni Maaşı 13 – 14 Bin TL Bandında Olacak!

Emekli maaş ödemesinde zam oranı bir süredir tartışma konusuydu. Uzman isme göre emekli maaşının ortalama kaç bin TL aralığında olacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için müjdeli haberler verdi, bu haberler emekli vatandaşları sevince boğdu. Emekliler, maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını merakla beklerken, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri bu beklentiyi artırdı. TÜİK’in açıklamalarına göre, Aralık ayı enflasyon oranı %2.93 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon %37.56, yıllık enflasyon ise %64.77 olarak hesaplandı. Bu oranlar, memur emeklilerinin %50 oranında zam almasını sağlarken, Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %37.56 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına yapılacak zamlar konusunda Ekonomist Nedim Türkmen’den önemli açıklamalar geldi. Türkmen, emeklilerin %37.56 oranında zam alacaklarını, ancak Erdoğan’ın bu oranı Şubat ayında yapılacak bir yasal düzenleme ile %50’lere tamamlayacağını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının 7.500 TL’den 12.500 TL’ye yükseleceğini ve bazı emeklilerin 13-14 bin TL maaş alabileceğini ifade etti.

Türkmen, emekliye zam düzenlemesinin kök maaş zamları, en düşük emekli maaşları ve refah payı düzenlemeleri gibi formüller içereceğini söyledi. Bu düzenlemeler için Meclis’in harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Meclis’in 16 Ocak’a kadar tatile girmesi nedeniyle, milyonlarca kişinin maaşları için acil bir toplantı yapılması beklendiği belirtildi.

SSK emeklileri ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri her ayın 25-28’i arasında, memur emeklileri ise her ayın 1’i ile 5’i arasında maaşlarını alıyor. İlk ödemenin 17 Ocak tarihinde yapılabilmesi için Meclis’in en geç 16 Ocak’ta düzenlemeyi yürürlüğe sokması gerekiyor. Emekli vatandaşların maaşlarındaki artışın yanı sıra, ekonomik refahlarını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak bu zam, onların yaşam kalitelerini artıracak ve ekonomik koşullara daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Bu hamle, emeklilerin yüzünü güldüren bir gelişme olarak karşılanıyor.