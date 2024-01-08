İkinci Torba Yasasında Evlilere, Ev Hanımlarına, Memura ve Emeklilik Bekleyenlere Sürpriz Var!

Torba yasanın çıkacak olmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik, maaş zammı ve faizsiz destek ödemesi yapılacak.
Türkiye’de gündemdeki en önemli konulardan biri olan 2. Torba Yasası, geniş bir kitleyi ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın analizine göre, bu yasanın en dikkat çekici unsurları arasında memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları, ev hanımlarına yönelik prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge düzenlemesi bulunuyor.
Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yasa tasarısı, Torba Yasası’nın öne çıkan kısımlarından biri. Bu bölümde, Cumhurbaşkanı tarafından vaat edilen gençlik kredisinin 150 bin liralık miktarının enflasyon oranında güncellenmesi planlanıyor. Ayrıca, depremzedelere de bu kredinin sağlanması bekleniyor.
Karakaş’ın vurguladığı gibi, ev hanımlarına yönelik prim desteği de yasanın önemli bir parçası. Şu anda ev hanımlarının 4 bin 293 lira olarak ödedikleri primler, devlet tarafından 1.430 lira desteklenerek, bu yükün hafifletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da sunuluyor.
3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 500 bin memuru etkileyen bir diğer önemli düzenleme. Karakaş’a göre, bu düzenlemeyle birlikte, 15 Ocak 2024’ten itibaren birinci dereceye gelen yükseköğretim mezunu memurlar, 3600 ek gösterge avantajlarından yararlanabilecek.
Torba Yasası içerisinde Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi de yer alıyor. Bu düzenleme ile prim borçları nedeniyle zorluk yaşayan Bağ-Kur’lular için, 9 bin günlük prim ödeme şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi ve böylece esnaf ve sanatkarların 5 yıl daha erken emekli olabilmeleri hedefleniyor.
90 Bin Taşeron İşçiye Kadro Müjdesi
Yasada, 90 binden fazla taşeron işçiyi ilgilendiren önemli bir düzenleme daha bulunuyor. Bu düzenleme, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngörüyor. 2. Torba Yasası, geniş kapsamlı ve birçok kesimi doğrudan etkileyen düzenlemeleri içermesiyle dikkat çekiyor. Meclis’te görüşülen bu yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, vatandaşlar üzerindeki olumlu etkiler daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Özellikle memurlar, esnaflar ve taşeron işçiler için getirilen bu düzenlemelerin etkileri ve detayları, yasa netleştikçe daha da belirginleşecek ve toplumun farklı kesimlerine önemli destekler sağlayacak.
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