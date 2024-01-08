Menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Leonardo Bonucci son dakika FB açıklaması

Menajerinden son dakika Fenerbahçe açıklaması! Fenerbahçe stoperde büyük bir sürpriz yapıyor! Leonardo Bonucci’nin menajeri son dakika Fenerbahçe açıklaması yaptı!

Leonardo Bonucci Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sihirbaz Mario Branco, Leonardo Bonicci’nin temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi. Gece saatlerinde sürpriz olarak verilen Bonicci haberleri doğru olduğunu açıklandı. Fenerbahçe yönetimi de görüşüyoruz açıklaması sonrası Fenerbahçe’nin yeni transferi resmen ortaya çıktı. Leonardo Bonicci’nin menajerlik şirketi son dakika Fenerbahçe açıklaması yaptı.

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Leonardo Bonucci menajerlik şirketinden Fenerbahçe açıklaması!

Leonardo Bonicci’nin menajerlik şirketinden Fenerbahçe açıklaması geldi. Şirket “Taraflar arasında yeni görüşmeler olacak. ” açıklaması yaparak transferi doğruladı.

Detay verildi!

Leonardo Bonicci’nin menajerlik şirketi “Union Berlin’den net 1.98 milyon Euro kazandıklarını ifade ederken, Fenerbahçe’nin şu an için teklifi net 2.5 milyon EURO! Görüşmeler sürüyor” açıklaması yaptı.

Resmi görüşmeler başladı! Doğru!

Leonardo Bonucci ile Fenerbahçe resmi görüşmelere başladığı resmen duyuruldu. Bu transferde ali Koç’un şampiyon olmak istiyorsak şampiyonluğu bilen ruhlu oyuncularla olur. Tadic transferi bizi yanıltmadı, sahada varlığı yetiyor. Bonicci’yi de alın diyerek görev verdiği öğrenildi.

Arada çok küçük pürüzlerin kalmasıyla Leonardo Bonucci Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.