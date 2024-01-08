Galatasaray’da ayrılık rekor bonservis bedeliyle gidiyor!

Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Galatasaray’da devre arasında rekor bonservisle ayrılık kararı geldi.

Konyasporor maçında oynana futbolla ligin kaliteli takımına fark atan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına resmen başladı. Galatasaray’da gelenler kadar gidecekler de belli oldu. Ancak Galatasaray’da rekor ayrılığı bonservis bedeliyle gelir elde ederek sağlayacak.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık!

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Sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Galatasaray’ın stoperi Nelsson rekor bir ücretle takımdan ayrılıyor. Dün belkide son maçına çıkan Victor Nelsson yuvadan uçuyor.

Galatasaray taraftarı dünkü performansıyla adeta Nelsson’la yeniden barıştı. Ancak bu barış pek uzun sürmeyecek gibi duruyor. Davinson Sanchez’in yokluğunda tüm görevini yapan Victor Nelsson rekor bir ücretle takımdan ayrılıyor.

İtalya yolu göründü!

Galatasaray’a ilk resmi teklif İtalya’dan geldi. Danimarkalı yıldız stopere Napoli ciddi bir teklif yaptı. Türkiye’de daha önce defans oyuncusu alıp parlatan İtalyan kulübü resmen Nelsson’a talip oldu. Büyük bir bonservis bedeliyle Galatasaray teklifi kabul etti.

20 milyon EURO istiyor!

Napoli haricicinde Sevilla kulübünün de Nelsson’a talip olması Galatasaray’ın elini güçlendiriyor. Galatasaray 20 milyon EURO civarında ısrar ediyor. 15 milyon EURO veren iki kulüpten bonservisini artıran yıldız ismi renklerine bağlayacak.

Daha önce de Marcao’yu kulübe satan Galatasaray, Sevilla kulübüyle ikili ilişkileri de iyi. Karar tamamen yıldız isme bırakılacak.

Sürekli oynamak isteyen Nelsson, Abdülkerim Bardakçı’nın muhteşem performansı ve Davinson Sanchez’in büyüleyen performansıyla yedek kalmak istemiyor. Nelsonn ayrılığına kulüpten bu sefer izin çıktı