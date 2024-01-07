Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilere müjdeyi şimdi verdi! Ek ZAM müjdesi

Son dakika Belediye adaylarını tanıtma toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haber geldi. Erdoğan emekliye nefes aldıracak açıklamayı yaptı.

Milyonlarca emekliye ek zam müjdesi!

2024 Ocak ayı zamları belli olmuştu. Emekli ve memur kesimi enflasyon zamlarından memnun olmadığını sürekli olarak aktardı. Memur ve memur emeklileri 49,25 zam alırken, esnaf ve işçi emeklileri 37,57 zam alacağı kesinleşmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez emeklilere müjdeyi verdi. Ek zam geliyor.

Memur ve işçi emeklileri için aradaki zam farkı 12 puana denk gelmiş, ek zam kaçınılmaz olmuştu. Erdoğan ek zam vereceği kulislerle konuşuluyordu. Ancak Erdoğan’dan nihayet emeklilere mutlu eden bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı!

Kimseyi enflasyona ezdirmeyiz diyen Recep Tayyip Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıklara başladı. Kimse merak etmesin. İşçi ve esnaf emeklisini de ezdirmeyiz biz” açıklaması yaptı.

2 Bakanlık çalışacak!

Erdoğan Emeklilerin geçinme imkanlarını zorlamayacak şekilde artışlar yapılacağını dile getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarının sonuna geldiğini ifade etti.

7500 TL alan emekliye de düzenleme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık maaşı 7.500 TL olan emekliler için de düzenleme yapılacağını ifade etti. 7.500 TL maaş alan emekli için yasa gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Meclis 16 Ocak tarihine kadar tatilde. Düzenleme yasalaşır ve maaş farkı ödemesi yaparız” açıklaması yaptı.

Şu an için yüzde 37,57 ve en düşük emekli maaşlarına zam ilk defa Erdoğan’ın ağzından duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve memur emeklileri için bir yaptırım ağzından çıkmadı.