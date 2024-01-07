7500 TL ve altı maaş alan Emekliye 1900 ek ödeme! Emeklilere 1900 TL hesaplara yatırıldı

Emekliye gelen her para önemli. Emekliye ek ödeme hesaplara yatırıldı. Emeklilere 1900 TL varan ek ödeme hesaplara aktarıldı!

Emekliye ödeme durmuyor!

Geçinmekte en çok zorlanan ve en az maaş alan kesim alan Emekliler, gelecek her parayı hesaplara istiyor. Emeklilere bugün yapılan açıklamaya göre 1000 TL ek ödeme ve 500 TL ve 400 TL olmak üzere toplamda 1900 TL hesaplara yatırıldı!

Ankara BŞB Emekliyi mutlu ediyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere bir kez daha 1000 TL ödeme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere bir kez daha 1000 TL ödeme yaptı. 7.500 TL alan emeklilere Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım ödemesi yapıyor. 22.567 Emekliye 5. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1000 TL ödemelerin hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

Ayrıca Emeklilerin başkant kartlarına 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı. Ankara’da emekliler toplam 1900 TL hesaplara geçti.

Tüm Ankaralı emekliler alabilir!

Sosyal yardım ödemesi almaya hak kazanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesinden başvuru yapmak gerekiyor. Şartları sağlayan tüm emekliler 1000 TL, 400 TL ve 500 TL ek ödemelerini alabilir.