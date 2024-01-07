7500 TL ve altı maaş alan Emekliye 1900 ek ödeme! Emeklilere 1900 TL hesaplara yatırıldı

Emekliye gelen her para önemli. Emekliye ek ödeme hesaplara yatırıldı. Emeklilere 1900 TL varan ek ödeme hesaplara aktarıldı!
Emekliye ödeme durmuyor!
Geçinmekte en çok zorlanan ve en az maaş alan kesim alan Emekliler, gelecek her parayı hesaplara istiyor. Emeklilere bugün yapılan açıklamaya göre 1000 TL ek ödeme ve 500 TL ve 400 TL olmak üzere toplamda 1900 TL hesaplara yatırıldı!
Ankara BŞB Emekliyi mutlu ediyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere bir kez daha 1000 TL ödeme yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere bir kez daha 1000 TL ödeme yaptı. 7.500 TL alan emeklilere Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım ödemesi yapıyor. 22.567 Emekliye 5. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1000 TL ödemelerin hesaplara aktarıldığı öğrenildi.
Ayrıca Emeklilerin başkant kartlarına 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı. Ankara’da emekliler toplam 1900 TL hesaplara geçti.
Tüm Ankaralı emekliler alabilir!
Sosyal yardım ödemesi almaya hak kazanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesinden başvuru yapmak gerekiyor. Şartları sağlayan tüm emekliler 1000 TL, 400 TL ve 500 TL ek ödemelerini alabilir.
İlgili Haberler
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]
Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde… Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir […]
Emekli maaşları değişti! Emekli maaş hesaplarında son dakika değişiklik. Ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet üzerinden emekli maaşları son dakika değişikliğe gidildi. Emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı hesapları nasıl değişti. Ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı alıyorum sorusu artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Sigorta girişi olanların bu sistem üzerinden […]
Ziraat Bankası hesabınıza her ay ödenen devlet yardım parası yattı mı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu destek parasını almıyorsanız başvuru nasıl yapılır yazımızda yer veriyoruz. Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan ödemeye ilişkin nasıl başvuru yapabileceğiniz ve ödeme hesabınıza yatmış mı sorgulayabileceğinize dair bilgi vereceğiz. Evde bakım maaşı, yaşlı, engelli veya bakıma […]