Biraz önce tebliğ edildi! Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu!

Biraz önce tebliğ edildi! Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını duyuracaktı. Biraz önce Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu!
Ak Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu!
Ak Parti’nin merakla beklenen İstanbul Belediye başkan adayı belli oldu. Ak Parti biraz önce İstanbul BŞB adayını adaya tebliğ etti. Yarın Ak Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni belediye başkanını açıklayacak!
Adem Metan duyurdu!
Günler öncesinden kadıkoygazetesi.com duyurduğu Ak Parti İstanbul Adaylığı için Adem Metan sosyal medyadan duyurdu. Metan, “Sn. Kurum’a biraz önce çıkacağı İBB adaylığı yolculuğu tebliğ edildi. AK Parti İstanbul İBB adayı Sn. Murat Kurum! Hayırlı olsun.” açıklaması yaptı.
Murat Kurum duyurulacak!
AK Parti kaynaklarından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’a başarı mesajları gelmeyi başladı. Erdoğan yarın Murat Kurum’u açıklayacak ve gözler Ankara adayına çevrilecek.
Gözler Ankara adayında!
Murat Kurum’un ya İstanbul ya Ankara adaylığı kesin gözüyle bakılıyordu. İstanbul adayı Murat Kurum olduktan sonra gözler Ankara adayına çevrildi. Kadıkoygazetesi Ak Parti Ankara Belediye başkan adayını yine günler öncesinden açıklayacak.
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