İzmir’de korkutan deprem! 6 Ocak 2024 son depremler İzmir depremi korkuttu

İzmir’de korkutan deprem! 6 Ocak 2024 cumartesi günü İzmir’de deprem meydana geldi. İzmir depremi korkuttu.
İzmir’de 4.2 şiddetinde deprem!
son dakika İzmir’de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi İzmir depremini duyurdu. AFAD İzmir depremini Aliağa merkezli olarak duyurdu.
İzmir depremi çevre iller Manisa, Aydın, Balıkesir ve Bursa’dan da hissedildi.
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