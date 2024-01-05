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Ayçiçek Yağı Stoklarını Eriten Kampanya! 5 Litresi Sudan Ucuza Satılıyor!

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2024 yılında ayçiçek yağını hiç bu kadar ucuz görmediniz. PTT AVM’nin yeni kampanyasında pek çok ürün bedavaya gidiyor.

Ayçiçek yağında indirim isteyenlere müjdeli haber geldi. PTT AVM, son dönemlerin en dikkat çekici indirim kampanyalarından birine imza attı. Bu kampanya, mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan ayçiçek yağında büyük indirimleri kapsıyor. Tüketiciler, PTT AVM’nin sunduğu indirimli fiyatlar sayesinde çeşitli markaların ayçiçek yağlarını uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Kampanya kapsamında, 1, 2, 3, 4, 5 litrelik ayçiçek yağı ambalajlarına özel indirimler uygulandı.

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Ayçiçek Yağı Fiyatları 5 Ocak 2024

  • Biryağ Ayçiçek Yağı 5 Kg: 310,44 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Kg: 192,53 TL
  • Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 897,76 TL
  • Biryağ Rafine Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke: 244,31 TL
  • Olin Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt: 281,91 TL
  • Emek Ayçiçek Yağı 500 Ml: 30,67 TL
  • Kırlangıç 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 838,55 TL
  • Yudum 5 lt 2’li Teneke Ayçiçek Yağı: 550,84 TL
  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 lt Pet: 294,31 TL
  • Olin Ayçiçek Yağı Pet 2 Lt: 131,60 TL
  • Yeni Bahar Ayçiçek Yağı 5 Lt: 262,26 TL
  • Aymar 5 lt Köşeli Bidon Ayçiçek Yağı 4’lü: 901,93 TL
  • Orkide Ayçiçek Yağı 1 Lt: 131,51 TL
  • Yeni Bahar Ayçiçek Yağı 2 lt: 102,46 TL
  • Oruçoğlu Ayçiçek 4Lt: 220,90 TL
  • Turna 5 lt Dar Ağız Pet Ayçiçek Yağı: 239,61 TL
  • Trakyağ Ayçiçek Yağı 18 Lt: 1.068,95 TL
  • Olin Ayçiçek 2 Lt: 110,61 TL
  • Oruçoğlu Ayçiçek 2Lt: 140,91 TL
  • 10 Lt Teneke Ayçiçek Yağı: 649,95 TL
  • Olin Ayçiçek Yağı 10 Lt: 732,60 TL
  • Demko Domates Salçası Teneke 4300GR + Ona Ayçiçek Yağı 4Lt Pet: 595,90 TL
  • Tarım Kredi Birlik Anadolu Ayçiçek Yağı 5 lt: 328,90 TL

Bu kampanya, tüketicilere çeşitli markalar ve ambalaj seçenekleri arasından seçim yapma fırsatı sunuyor. PTT AVM’nin bu indirimli fiyat garantisi, mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler arayan tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ayçiçek yağı, mutfakların temel ihtiyaçlarından biri olduğu için, bu kampanyanın tüketiciler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca, PTT AVM’nin bu kampanyası, ekonomik zorluklar içinde olan tüketicilere bütçelerini rahatlatma imkanı sunarak, alışverişlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Kampanyanın sunulduğu süre zarfında, tüketicilerin bu fırsatlardan yararlanmaları bekleniyor.

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berkay
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