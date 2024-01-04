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Ak Parti İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan son dakika duyurdu! Pazar günü açıklayacağız

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Son dakika Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için ilk açıklama geldi!

Son dakika Erdoğan duyurdu!

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Cumhurbaşkanı ve Ak Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika İBB adaylığı için açıklama yaptı. Erdoğan, “İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara’da açıklayacağız.” açıklamasında bulundu.

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı isim de belli oldu. İşte kulislerde geçen o isim!

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum olacak”

Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP istanbul adayını açıkladı. Zeyrek, “Güvenilir bir kaynağımdam aldığım kulis bilgisine göre AKP İstanbul adayı Murat Kurum.” açıklaması paylaştı.

İstanbul için 3 aday ancak!

İstanbul Ak Parti adayı için Murat Kurum, Ali Yerlikaya ve Tevfik Göksu isimleri öne çıktı. Ancak son gelen kulis bilgilerine göre Murat Kurum İstanbul’dan Ak Parti adayı olacağı yönünde.

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berkay
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