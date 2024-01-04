Hükümetten milyonlara 9 günlük tatil jesti duyuruldu! Çalışanlara, Memurlara, Öğretmenlere, Öğrencilere tatil müjdesi!

İlk ağızdan 9 günlük tatil müjdesi! Hükümetten milyonlar 9 günlük tatil jesti! Çalışanlara, Memurlara, öğretmenlere ve öğrencilere ilaç gibi gelecek 9 günlük tatil ilk ağızdan geldi!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sürpriz tatil kararı çıktı! 2024 yılında vatandaşlar 9 günlük tatille adeta yıla yeniden başlayacak. İlk ağızdan gelen bilgilere göre çalışanlara, memurlara, öğretmenlere ve öğrencilere resmi tatil geldi.

Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkıyor!

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Son dakika 2024 resmi tatil günleri belli oldu. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkıyor. Milyonların merakla bekeldiği Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna ilk ağızdan yanıt geldi.

2024 yılı Ramazan bayramı 10 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. 9 Nisan yarım gün olarak resmi tatil olacağı biliniyor. Sadece 9 Nisan pazartesi günü kalmasıyla hükümetten vatandaşlara jest geliyor. Özellikle bu jeste okulların kapalı olması etkili oldu.

Öğrenciler 2. ara yıl tatilinde bayramı kutlayacak!

Milyonlarca öğrenci 2. döneme 5 Şubat tarihinde başlayacak. Ancak ikinci dönem ara tatili 8 nisan 2024 pazartesi ile 12 Nisan 2023 cuma tarihleri arasında yapılacak. Hal böyle olunca hem öğretmenler hem öğrenciler için resmi tatil bayram olmasa da var. Okulların kapalı olması nedeniyle Kurban bayramı tatili 9 güne çıkartılarak öğrenciler ve ailelerine beraber tatil imkanı sunulacak.

Hükümet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konu aktarıldı. Ramazan Arifesinin salı gününe denk geldiğini öğrenen Erdoğan, 8 Nisan pazartesi gününü izinli sayarsak tatil 9 güne mi çıkıyor diye soru sordu. Halkımızdan bir gün tatili esirgemeyiz diyen Erdoğan, 9 günlük tatili bizzat kendi duyuracak.

Okulların da kapalı olmasıyla Çalışanlara ilaç gibi gelecek 9 günlük tatil şimdiden mutlulukla karşılandı. Resmi duyurunun Erdoğan ağzından yakın bir zamanda duyurulması bekleniyor.