İstanbul Ankara Bursa kara doyacak! Meteoroloji açıkladı Türkiye’de kış başlıyor!

İstanbul’a kar uyarısı! AKOM, son dakika İstanbulluları şimdiden uyardı. İstanbul’a Sibirya kökenli soğuk hava ve kar geliyor. Türkiye beyaza bürüneceği tarih belli oldu. Başta İstanbul olmak üzere bir çok şehir bembeyaz olacak!

İstanbul kara doyacak!

İBB, AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yoğun kar yağısı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Beklenen kar sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’yi beyaza bürüyecek. Akom kar için tarih verirken, soğuk havayla birlikte sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!

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Sibirya kökenli soğuk hava geliyor!

Akom yaptığı açıklama da pazartesi akşamından itibaren Türkiye soğuk hava etkisine girecek. Özellikle İstanbul sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek. İstanbul’da salı ve çarşamba günü şiddetli kar bekleniyor uyarısı yapıldı.

Kar erken geliyor! 9 Ocak’ta İstanbul bembeyaz olacak!

Meteoroloji uzmanlarının günler öncesinde 10 Ocak Türkiye kara doyacak açıklaması sonrası İstanbul’a Sibirya’dan soğuk hava geliyor. 1 gün erken gelecek kar yağışı 9 Ocak salı günü İstanbul’da etkili olacak.

Uzmanlar uyardı! İstanbul kara doyacak!

İstanbul’da 4 Ocak tarihinde hava bile kar havası. 2-3 Derece iç ve yüksek kesimler 0-1 derece olduğu İstanbul’da 850 hPA seviyesi alt irtifada olacağı için 1500 mt sıcaklıkları yetersiz görünse de bugünkü hava yer soğuğu ve İstanbul kar için uygun. İlk belirlenen sisteme göre 9 Ocak tarihinde hayatı olumsuz etkileyecek bir kar yağışı beklentisi oluştu. Sahil ilçeleri için kar şöleni, iç kısımlar için beyaz örtü kaçınılmaz oluyor. Hafta sonu daha da netleşse de 9 ocak İstanbul’a kar geliyor.

Ankara’ya daha erken geldi!

Ankara’ya kar daha erken geldi. Ankara’da yılın ilk karı Çamlıdere’ye bugün itibariyle düştü. Ankara-Çamlıdere’den kar görüntüleri uzun bir kar yağışı gibi görünüyor. Ancak Ankara pazartesi günü itibariyle 8 Ocak’ta kara teslim olacak.

Türkiye’de kış başlıyor!

Türkiye pazar günü itibariyle yağmurla kışa giriyor. Pazartesi günü soğuk hava etkisi resmen başlıyor. Salı gününden itibaren ise Bursa, Ankara ve İstanbul olmak üzere kuzey, iç ve doğu kesimleri tamamen kara bürünecek. 9 Ocak 2024 itibariyle art arda soğuk ataklar Türkiye’yi kara teslim edecek. Hafta sonu kar ve örtü miktarları da uzmanlar tarafından açıklanacak.