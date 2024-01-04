Tüpe zam geldi! Tüp fiyatları rekor seviyede

2024 yılı gelmesiyle maaşlara zam gelse de Tüp fiyatları rekor kırıyor. Yeni yılda tüp almak neredeyse imkansız hale geliyor.

Tüpe dev zam 2024!

İLGİLİ HABER KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ, MESUT KÖSEDAĞI BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Vatandaşlar 2024 yılı için enflasyon ümidi kalmadı. Asgari Ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarına zam gelse de zamlar eridi gitti. En yüksek zam ise tüp fiyatların ageldi. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, tüp fiyatları açıklandı. Tüpe gelen zamlar vatandaşa isyan ettirdi.

Eylül ayında yüksek zam nedeniyle gündem olan Tüp fiyatları, 2024 Ocak ayı itibariyle yok artık dedirtti. 2024 Ocak ayı Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, güncel tüp fiyatları belli oldu.

Ortalama olarak büyük tüp 600 TL ile küçük tüp 150 TL arasında değişen fiyatlar şu şekilde;

2024 büyük ve küçük tüp fiyatları!

Aygaz mini 2 KG Ev tüpü: 110 TL

Aygaz 12 kg ev tüpü: 571 TL

İpragaz küçük tüp: 110,00 TL

İpragaz büyük tüp: 561,00 TL

Milangaz mini tüp: 109 TL

Milangaz büyük tüp 551 TL

Bizimgaz küçük: 100 TL

Bizimgaz büyük: 545 TL