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Bankalar Emekliyi Kaybetmemek İçin 13 15 17 Bin TL Promosyon Ödüyor! Akbank, İş Bankası, ING, Garanti BBVA ve dahası…

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Bankaların yeni promosyon kampanyaları çılgınca tekliflerle duyuruldu. Emeklilere 17 bin TL promosyon nasıl ödenecek? Hangi banka ne kadar veriyor işte tam liste…

Emeklilere ödenecek promosyonlarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Pek çok banka yüksek miktarda promosyon ödemeyi kabul etti. Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken cazip promosyon tekliflerini önemli bir etken olarak değerlendiriyorlar. Bankalar, emekli müşterilerini çekmek için çeşitli kampanyalar sunuyor.

Promosyon ücretlerine 2024 yılında zam geliyor!

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Bankalar 2024 Ocak ayında emekli promosyonunu güncelliyor. Banka çalışanları ve finansçılardan gelen haberlere göre 2024 Ocak ayında 13 15 17 Bin TL Promosyon Ödemesi yapılacak. Bankalar en az yüzde 50 zamla Emekli promosyon ücretlerini 13 bin TL ile 17 bin TL arasında değiştirecek. En düşük promosyon ücreti 13 bin TL olması bekleniyor. Şu an için güncel emekli promosyonları 12 bin TL ile 9 bin TL arasında değişiyor.

9 bin TL olan promosyon 13 bin TL’ye, 12 bin TL olan promosyon ücretleri 17 bin TL güncelleniyor.

Bankaların Promosyon Teklifleri

Akbank Emekli Promosyon Teklifi: Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye kadar çeşitli ödüller sunuyor. Bu, 10.000 TL nakit promosyon ve 2.000 TL’lik chip-para içeriyor.

İş Bankası Emekli Kampanyası: İş Bankası ise, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

ING Emekli Promosyonu: ING, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere toplam 12.500 TL’ye kadar promosyonlar sağlıyor.

Garanti BBVA Teklifi: Garanti BBVA, emeklilere 7.500 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra 1.000 TL bonus veriyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıyanlar için özel teklifler sunuyor.

QNB Finansbank EYT Kampanyası: QNB Finansbank, EYT’li müşteriler için özel bir kampanya düzenleyerek 9.200 TL’ye kadar promosyonlar sunuyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu: Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 9.000 TL’ye kadar promosyon teklif ediyor.

E-Devlet’te Maaş Aldığım Bankayı Nasıl Değiştiririm?

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.
  2. Eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız, sistem sizi kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir.
  3. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapın.
  4. SGK sayfasına yönlendirileceksiniz.
  5. Emeklilik kurumunuzu seçin ve banka/değişikliği seçeneğine tıklayın.
  6. Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi kontrol edin ve banka/şube değişikliği için yeni bilgilerinizi girin.

Bu adımlarla, emekliler kolaylıkla maaşlarını farklı bir bankaya veya PTT’ye aktarabilirler. Bankaların sunduğu bu teklifler ve kolaylıklar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına ve ek avantajlardan yararlanmalarına olanak tanıyor.

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berkay
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