Çocuğunuzun Eğitim Masrafına Devletten 5780 TL Destek!

Ailelere öğrenci masraflarına katkıda bulunabilmek adına devletten düzenli destek haberi geldi. 2024 yılında 5780 TL yardım parası olarak ödenecek.

Ekonomik olarak zor durumda olan ve okula giden çocukları bulunan ailelere yönelik devlet desteği, özellikle eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. 2024 Ocak ayı itibariyle, asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artışa paralel olarak, sosyal destek miktarları da artırıldı. Bu artış, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocukları için önemli bir destek sağlamaktadır.

Öğrencilere 6500 TL’ye Kadar Ödeme!

Üniversite öğrencileri için en yüksek destek miktarı 6.505 TL’ye yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, çocuklarına eğitim hayatlarında destek olmak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı ailelere yönelik düzenli yardımlar sunmaktadır. 2024 yılında da bu destek devam edecek olup, eğitim seviyesine göre değişen miktarlarla ailelere yardım yapılacak. Ödeme miktarları şu şekilde belirlenmiştir: Okul öncesi için 3.614 TL, ilköğretim için 5.421 TL, ortaöğretim için 5.782 TL ve üniversite düzeyindeki öğrenciler için 6.505 TL.

SED yardımından yararlanmak isteyen ailelerin, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor olmaları ve sosyal hizmet kuruluşları tarafından desteklenmeleri gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet sayfası aracılığıyla yapılabilir. Bu süreçte, ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’ ekranı üzerinden gerekli adımların tamamlanması gerekmektedir. Özellikle yoksulluk sınırının altında yaşayan aileler için önemli bir destek kaynağı oluşturmakta ve çocukların eğitimlerine devam etmelerini sağlamakta büyük bir rol oynamaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destekler, çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlayarak, ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor ve çocukların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına yardımcı oluyor.