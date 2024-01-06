Emekliler Dikkat: Halkbank Toplamda 30 Bin TL Ödeyecek!

Halkbank’ın yeni kampanyasında emeklilere 30 bin TL anında ödeme yapılacak. Kamu bankasına başvuru yapacaklar dikkat…

Halkbank, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan 4A, 4B ve 4C emeklilerine yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya, emeklilere 25.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi ve 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon desteği sunuyor.

Halkbank 25 Bin TL Kredi Kampanyası

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklileri, Halkbank’ta emekli maaş hesapları açtırıp, 3 yıl süreyle maaşlarını buradan almayı taahhüt ederlerse bu kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya kapsamında emeklilere, 25.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu kredi, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek oluşturuyor. Kredinin özellikleri arasında 36 ay vade seçeneği ve ilk 3 ay ödeme erteleme imkanı bulunuyor. Bu, ödemelerin daha esnek bir şekilde planlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, emekli maaşını Halkbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşlarını buradan alma taahhüdünde bulunan emeklilere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri de yapılacak. Emekliler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Halkbank şubelerinden veya dijital bankacılık hizmetleri üzerinden bu kampanyaya başvurabilirler. Detaylı bilgi ve başvuru için Halkbank’ın internet sitesi veya müşteri hizmetleri ziyaret edilebilir.

Halkbank’ın bu kampanyası, emeklilere ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlamaktadır. Düşük faizli kredi ve cazip promosyon ödemeleri ile emeklilerin finansal ihtiyaçlarına destek olunuyor. Emekliler, bu kampanyayı değerlendirerek mali durumlarını iyileştirebilir ve ekonomik refahlarını artırabilirler. Halkbank bu kampanya ile emekli müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve onlara daha iyi bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu tür kampanyalar, bankaların müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir ve emekliler için finansal esneklik ve avantajlar sunmaktadır.

Halkbank 25 bin TL ve 5 bin TL toplam 30 bin TL emekliye destek sağlıyor.