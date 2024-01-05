Galatasaray’a İcardi’den kötü haber! 15 gün daha yok 4 maç kaçırıyor

Galatasaray’a İcardi’den kötü haber geldi! Sarı kırmızılı kulüp resmi hesabından yaptığı açıklama da İcardi’nin 20 gün forma giyemeyeceğini (15 gün dah yok) ve 3 Süper Lig maçı ve 1 Ziraat Türkiye kupsaı maçını kaçıracağı öğrenildi!
Galatasaray’dan İcardi açıklaması!
son dakika Galatasaray yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.
Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.” açıklaması yapıldı.
20 Ocak’a kadar yok!
Mauro İcardi, 20 Ocak tarihine kadar kontrol amaçlı maçlara çıkamayacak. İcardi dönüşü 20 Ocak tarihibi bulacak.
İcardi kaçırdığı maçlar!
Mauro İcardi pazar akşamı Konyaspor, 11 Ocak’ta Sivasspor, 15 Ocak’ta Kayserispor ve Türkiye kupasında Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyecek. Mauro İcardi’nin 21 Ocak Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.
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