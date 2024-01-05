Fenerbahçe’de üzen ayrılık! Rekor bonservisle Arsenal’a gidiyor

Fenerbahçe taraftarını üzen ayrılık haberi geldi. Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu olarak gösterilen yıldız isim Arsenal’a imzayı atıyor.
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!
Sarı Lacıvertlilerde takımın en iyisi olarak gösterilen yıldız isim Arsenal yolunu tutuyor. Arteta’nın Kasım ayından beri Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, transferi bitirdi. Kasım ayından beri izlenen yıldız isim Şef Scout’un hemen alalım demesi üzerine Fenerbahçe’ye resmi teklif sunuldu.
Transferde hareketli saatler!
Transfer dönemi gelenler kadar gidenlerde şampiyonu belirliyor. Fenerbahçe’nin en iyi oyuncuları arasında yer alan isim Arsenal’a gidiyor!
Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu!
Arsenal’in Ferdi Kadıoğlu ısrarı resmi teklifle kulübe sunuldu. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu rekor bonservis ücretiyle yuvadan uçuyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, “Teklif gelse dahil satılmayacak” açıklamasına rağmen Fenerbahçe’ye rekor bonservis teklif edildi. Arteta’nın takımda görmeyi çok istediği Ferdi Kadıoğlu Arsenal’a gitmeyi ve Premier Lig’de oynamayı istiyor.
“Şampiyon yap git efsane ol”
Arsenal ile şimdiden anlaşıp bonservis bedeli ödeyerek şampiyonluğa kadar takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi satmamakta ısrarlı olsa da satılıp sezon sonuna kadar Ferdi Kadıoğlu takımda tutmak istiyor.
Kesin olarak devre arasında göndermeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu Arsenal’a satsa da yıl sonuna kadar takımda kalma şartıyla oyuncunun gitmesine izin verecek.
Arsenal ve Fenerbahçe arasında kıran kırana Ferdi Kadıoğlu pazarlığı sürerken bonservis olarak Türkiye’nin en yüksek bonservisiyle gideceği öğrenildi.
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