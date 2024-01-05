Galatasaray transfere Fenerbahçe’ye çalımla başladı! O isim imzaya yakın

Transfer dönemi başlamasıyla transfer çalımlarıda peş peşe geliyor. Galatasaray Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan orta sahayı bitirmek üzere.

Galatasaray transfere çalımla başlıyor!

Orta alanda Ndombele’den bekleneni alamayan Galatasaray, ocak transferine hızlı başlıyor. Galatasaray transfere yine Fenerbahçe’ye çalımla başlıyor. Transfer döneminin başlamasına sayılı gün kala transferde çalımlar yine masada atılıyor!

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Galatasaray’dan orta saha bombası!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Jorginho adım adım Galatasaray’a! Galatasaray 32 yaşındaki orta sahayla anlaştı. Galatasaray Torreira’nın yanına Oliviera’nın ameliyat olması ve Ndombele’nin bekleneni verememesiyle İngiltere’ye çevirdi. Galatasaray Fenerbahçe’nin de çok istediği Jorginho’yu renklerine bağlamaya yakın.

Jorginho Galatasaray’a evet dedi!

Galatasaray orta saha transferi için Jorginho ile anlaştı. Ocakta takıma katılması için Galatasaray yönetimi var gücüyle uğraştığı Jorginho adım adım Galatasaray’a imzaya yakın.

2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Jorginho takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray devreye girerek Haziran ayı beklemeyelim dediği yıldız isimle her konuda anlaştı. Kulübüyle küçük pürüzlerin giderilmesi ardından transfer döneminde Galatasaray’ın ilk transferi Jorginho olacağı öğrenildi.

Arsenal takımdan kesin olarak gönderilecek listesinde yer alan Jorginho için Ocak ayında göndermeye razı oldu. Galatasaray’ın bir kulüple daha transfer savaşı verse de Jorginho Türkiye’de oynamaya ikna edildiği öğrenildi.