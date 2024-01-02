Batshuayi ve Ryan Kent ayrılıyor! Fenerbahçe yerlerini 2 isimle dolduruyor

Ocak ayının gelmesiyle yaz transfer dönemi başlıyor. Fenerbahçe’de 2 yıldız isimle yollar ayrılırken, sürpriz isimler kadroya katılıyor. Fenerbahçe 2 isimle yol ayrımına geldi. Batshuayi ve Ryan Kent yuvadan uçuyor. Yerlerine ise sürpriz isimler geliyor!

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!

Devre arası transferine Fenerbahçe’den dev atak. Sarı lacıvertliler teknik direktör İsmail Kartal’ın isteğiyle 2 isimle yolları ayırıyor. Ancak yerlerini iki isimle hızlı bir şekilde dolduracak.

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Fenerbahçe stoper ve orta saha takviyesi yaparak, elindeki yabancı isimleri elinden çıkartma kararı aldı.

Michy Batshuayi Premier Lig’e dönüyor!

Fenerbahçe’de ilk sürpriz ayrılık yedek golcüsünden geliyor. Batshuayi Suudilerden gelen teklifleri 1 yıldır retediyordu. Ancak Mich Batshuayi sürpriz bir şekilde Everton araya girdi. Oynamak isteyen Batman, Everton’a imza atmak üzere. İstanbul’daki evini boşaltmaya başlayna Batshuayi gidiyor.

Ryan Kent ayrılıyor!

Ryan Kent için ilk resmi teklif Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City’den geldi. premier Lige çıkmak isteyen Hull City, Ryan Kent için Fenerbahçe ile anlaştı. Acun Ilıcalı oyuncunu götürüyor.

Rade Krunic an meselesi!

Fenerbahçe transferde ilk iş olarak Rade Krunic’i renklerine bağlamak istiyor. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe Milan’dan bedelsiz Rade Krunic’i almak için her yol deniyor. Ali Koç’un ikili ilişkilerini de kullanarak Rade Krunic’e imza attırmak istiyor.

Milan ile sözleşme yenilemeyecek Bosna Hersekli yıldız isim için Edin Dzeko’da devrede olduğu ve oyuncuyu ikna etmede büyük bir yol izlediği öğrenildi. Rade Krunic imza için hazır olduğu transferde Milan’ın kararı bekleniyor.

Stopere Stefan Savic!

Atletico Madrid’le Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoper için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi gün içerisinde yıldız isimle anlaşma yapmak için İspanya’da.