Galatasaray sol bek sorununu çözdü! Berkay Yılmaz imzayı attı

Genel 12 Mart 2024

Ramazan ayında egzersiz yapılır mı? Ramazan ayının, soğuk havalara denk gelmesi ve viral enfeksiyonlardaki artış hepimizin kapalı ortamlarda vakit geçirmesine neden oluyor. Bu durum ise düzenli egzersiz yapan vatandaşlarımızı düşündürüyor. Spor eğitmeni ve milli sporcu Yavuz Aktunç, ramazan ayında bilinçli beslenerek ve doğru egzersizler yaparak metabolizmanın dengesini bozmadan, kilo artışı veya kilo kaybının önüne geçerek […]