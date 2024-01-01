Galatasaray sol bek sorununu çözdü! Berkay Yılmaz imzayı attı

Galatasaray’a yerli sol bek geliyor. Sarı kırmızılılar transfere hızlı başladı. Şampiyonluk yolunda Angelino’dan bekleneni alamayan Galatasaray, milli yıldızla anlaştı. Galatasaray’da yeni sezonda Berkay Yılamz forma giyecek!
Galatasaray’a yeni sol bek!
Barış Alper Yılmaz’dan devşirme sol bek yapan Galatasaray, şampiyonluk yolunda o bölgeyi tamamen çözüyor. Galatasaray Berkay Yılmaz’la anlaştı.
Angelino ve Kazımcan Karataş’tan bir türlü bekleneni alamayan Galatasaray, Berkay Yılmaz’a imzayı attırdı.
Freiburg gorması giyne sol bek Berkay Yılmaz’la Aralığın ortasından beri görüşen Galatasaray, Okan Buruk’un ısrarlarıyla transferi bitirdi.
Berkay Yılmaz’la söz kesildi!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bizzat devreye girdiği ve telefonla görüştüğü Berkay Yılmaz ikna edildi. Süper Lig’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgisi olan yıldız oyuncu Galatasaray’a söz verdi. Berkay Yılmaz transfer gününün ilk açıklanan transferi olacak.
Berkay Yılmaz kimdir? Galatasaray’ın yeni sol beki
2005 Almanya doğumlu Profesyonel türk oyuncu, sol bek mevkiinde görev almaktadır. Bu sezon 6 maçta forma giyen yıldız isim 1 gol atmayı başardı.
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