Çağlar Söyüncü kararını verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tercihini yaptı!

Hem Fenerbahçe’nin hem Beşiktaş’ın çok istediği Çağlar Söyüncü kararını verdi. Milli yıldız Türkiye yolu göründü. Çağlar Söyüncü ocak ayında Türkiye’de forma giyecek!
Çağlar Söyüncü kararını verdi!
Geçtiğimiz sezonda çok istenilen ancak tercihi İspanya’da Atletico Madrid’den yana kullanan Çağlar Söyüncü Türkiye’ye dönüyor. Menajeri aracılığıyla sürekli oynaman lazım, EURO 2024’de forma giymen lazım denilerek Çağlar Söyüncü sürekli olarak Türkiye’ye yazılıyordu. Son dakika sürpriziyle Çağlar Söyüncü Türkiye dönüyor.
Beşiktaş devrede idi..
Özellikle başkan adayı Serdar Adalı seçilmesi durumunda Beşiktaş forması giyecek olan Çağlar Söyüncü için yeni başkan Hasan Arat’ta istekliydi. Şartları sunan Hasan Arat’ın çok da istekli olmaması Çağlar Söyüncü için Beşiktaş defterini yarım bıraktı. Sabah saatlerinde Çağlar Söyüncü kararını verdi.
Fenerbahçe’ye çok yakın!
Aylar sonra forma giydiği Atletico Madrid’de 4 dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Çağlar için Atletico Madrid’de gitsin diyor. Çağlar Söyüncü, bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası’na hem gitmek, hem hazır olarak gitmek istiyor. Devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Söyüncü’ye Fenerbahçe’den ilk ciddi teklif gitti. Fenerbahçe’nin milli yıldız için transfer çalışmalarında sona geldiği belirlendi.
Ali Koç alın dedi!
Hem Djiku hem Osayi Afrika kupasına gönderecek Fenerbahçe, en çok sıkıntı çektiği stopere transfer yapmak kaçınılmaz oldu. En az 5 maç kaçıracak Djiku, sakatlığı sürecek Becao’dan yoksun olan Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoperde forma bekliyor. 2 milli yıldızın yanına Çağlar Söyüncü çekilerek hem stoper problemi giderilecek hem şampiyon kadro güçlendirecek.
Çağlar Söyüncü sabah saatlerinde Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede imza aşamasına geldiği ve Beşiktaş’ın masadan kalktığı öğrenildi.
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