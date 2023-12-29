Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Son sağlık durumu üzdü

Son dakika Mehmet Büyükekşi fenalaştı. TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad’da rahatsızlandı. Mehmet Büyükekşi için otele ambulans geldiği iddia edildi.
Son dakika Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı!
TFF başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı. Kaldığı otele ambulans ve doktorlar gelerek Büyükekşi için otele çıktı.
Son dakika Mehmet Büyükekşi sağlık durumu belli oldu!
Tansiyonu düşen Mehmet Büyükekşi için doktorlar ilk tedavisini otelde yaptı. Duruma iyiye giden Büyükekşi önemli bişeyi olmadığı için ambulans boş olarak geri döndü.
Görevden alındığı biliniyor!
MEhmet Büyükekşi’nin görevden alındığı ve yeni TFF başkanlığı için Saffet Sancaklı’nın ismi geçiyor.
TFF yetkilileri açıkladı!
TFF yetkilileri Mehmet Büyükekşi’nin istifa ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu haberleri yalanladı.
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