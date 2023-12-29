Mehmet Büyükekşi istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika görevden aldı

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet büyükekşi’yi görevden aldı. Son dakika TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa ettirildi!
Son dakika beklenen oldu!
Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra istifa etmesi beklenen TFF başkanı MEhmet Büyükekşi görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TFF Başkanı Mehmet büyükekşi’yi görevden aldığı öğrenildi!
Son dakika TFF başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti!
Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi. MEhmet büyükekşi emir olarak aldığı karar sonrası istifa ediyorum efendim dediği öğrenildi.
TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü başkanı olayından sonra da istifa etmesi bekleniyordu. Ancak başkan Fenerbahçe Galatasaray özel organizsiyonu Suudi Arabistan’da tamamlayım öyle bırakıyım diyerek istifayı uzatmıştı. Şimdi Erdoğan Mehmet Büyükekşi’yi resmen görevden aldı.
TFF resmi olarak Mehmet Büyükekşi’nin istifa ettiğini duyuracak.
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