Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’ye dönüyor

Süper kupa maçı iptal mi? Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’ye döneceği açıklandı. Son dakika 20:45’de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray Süper kupa maçı iptal mi oldu? Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’ye mi dönüyor!
Ali Naci Küçük açıkladı!
Son dakika Ali Naci Küçük, “Süper kupa iptal. Galatasaray ve Fenerbahçe dönüş kararı aldı. İki kulübü de kutluyorum” açıklaması yaptı!
Galatasaraylı futbolculara tebliğ edildi!
Son dakika Süper Kupa maçının iptal olduğu Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi açıklaması yapıldı.
Süper kupa maçı iptal mi?
Galatasaray Fenerbahçe süper kupa maçı iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler toplantıdan çıktı. Toplantı sonrası yöneticileri “Pazarlık falan yok. Geri dönüyoruz!” açıklaması yaptı.
Süper kupa ne zaman oynanacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe iptal edilen süper kupa maçı ne zaman oynanacak TFF tarafından açıklanacak. Ancak bugün yada yarın Suudi Arabistan’da maç oynanmayacak.
Resmi açıklama geldi mi?
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklama burada olacak.
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