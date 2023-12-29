Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı? Son dakika saati değişti!

Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçına çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? 29 Aralık tarihinde son dakika Galatasaray Fenerbahçe kararı maç oynanacak mı?
Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi dik duruş!
Hem Galatasaray hem Fenerbahçe otelde bekliyor. Henüz maça 45 dakika kalmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe otelden ayrılmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe süper kupa maçına çıkmama kararı aldığı öğrenildi.
Bakan, TFF başkanı ve 2 kulüp başkanı halen görüşüyor!
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Atatürk olmadan maça çıkmayız açıklaması sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki toplantı devam ediyor. Maça 45 dakika kala net bir karar alınmadı!
İrcan Can Kahveci’den Atatürk paylaşımı!
İlk tepkilerden biri Fenerbahçe’nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’tan geldi. İki isimde Atatürk paylaşımı yaptı.
Beşiktaş’tan destek geldi!
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray’a Beşiktaş’tan destek geldi. Beşiktaş “ATam İzindeyiz” dedi.
En erken maç 23:00 sularında!
Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe maçı oynanırsa bile en erken 23:00’de başlayacak.
Ersin Düzen’den paylaşım!
Ersin Düzen son dakika “Saatlerdir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, O’nun sözleri ve fotoğrafları üzerinden Suudi yetkililerle pazarlık yapıyor TFF! Bu ülkenin en büyük manevi değerine karşı yapılmış bu saygısızlığı nasıl kabul ediyorsunuz? Bu maç oynansa dahi gram değeri kaldı mı? 100. yıl etkinliği yapacağız diye duyurduğunuz o son dakika açıklamasında Atatürk olmayacak öyle mi? Norm Ender’i sadece İstiklal Marşı’mızı okuması için mi götürdünüz? Parla’ya ne oldu peki? Ve tüm bunların yaşandığı yerde, sizin tavrınız sadece milyonlarca taraftarınızca değil, herkes tarafından merakla bekleniyor” açıklaması yaptı.
Ali Koç sert tepki! Ne demek Atatürk yok?
Al-Riyadh News son dakika verdiği haberde “Ali Koç ricalar üzerine toplantıya geldi ve ‘Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok’ diye sinirlenerek odayı terk etti.” diyerek duyurdu.
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