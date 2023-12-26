Son dakika Fatih Terim yeni takımı belli oldu! Galatasaray’ın ve türk futbolunun efsane ismi imparator lakaplı Fatih Terim Yunanistan’a imza atıyor!

Fatih Terim Panathinaikos imza atıyor!

En son 2022 yılında Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim için sürpriz imza. Galatasaray’ın ve türk futbolunun imparator lakaplı teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos’a imza atıyor. Okan Buruk’un başarıları sonrası Galatasaray’a dönmesi uzun bir süre alacak imparator için Suudi Arabistan’da teklifler vardı. Ancak Fatih Terim Yunanistan’a giderek Panathinaikos’a imza atıyor.

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Ergin Ataman sonrası!

Fatih Terim gibi Panathinaikos basketbolda da takımın başına Ergin ataman’ı getirmişti. Galatasaray’ın ve türk basketbolunun efsane ismi Ergin Ataman gibi Panathinaikos Galatasaray’ın bir efsanesi daha renklerine bağlıyor.

70 yaşındaki teknik adamın Panathinaikos performansı merakla bekleniyor. Adı bir çok olaya karışan Fatih Terim Yunanistan meydan okuması nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.