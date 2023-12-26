Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu! Yardımcıları belli oldu

Son dakika Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Siyah beyazlılar daha önce yabancı hocalarla görüşmeleri tamamladı ve teknik ekip Sergen Yalçın kararını verdi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’ın takımın başına geçeceği ekibi belli oldu.

Son dakika 2. Sergen Yalçın dönemi!

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Son dakika Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler Sergen Yalçın’la sabah saatlerinde yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı. Özellikle taraftarın uzun bir süre ısrarı Sergen Yalçın ismini öne çıkarttı!

Sergen yalçın cuma günü takımın başında!

Sergen yalçın, cuma günü takımın başına geçiyor. Siyah beyazlılar 3 gün izinli olarak geçirecek. Hemen ardından cuma günü mesai başlayacak. Mesainin başında Sergen Yalçın yardımcılarıyla takımın başına geçecek.

Perşembe günü duyurulacak!

Siyah beyazlılardan gelen habere göre Sergen yalçın perşembe günü resmi olarak duyurulacak ve cuma günü start vererek yeni döneme giriş yapılacak. 2024 yılında Sergen Yalçın’a transfer bütçesi ve kendi takımını kurması istenecek.

Yardımcıları belli oldu!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen yalçın, daha önce Ersun Yanal dönemi Fenerbahçe’de şampiyonluk yapan kondisyon Niyazı Eniseler’i kadrosuna kattı. Sergen Yalçın, Murat Şahin ve Ozan Köprülü yine kadroda yer alacak.