Altın rekorla 2024 yılına başladı! Altın neden yükseliyor? İşte sebebi

2024 yılına Altın yükselişiyle başladı. Altın sabah saatleri itibariyle rekor bir artışla güne başladı. Altın fiyatları neden yükseliyor, ne kadar yükselecek belli oldu.

Altın neden yükseliyor?

Altın, FED’in faiz indirimi beklentileri sebebiyle ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler sebebiyle yükselti. Yeni yıla zirve seviyesine çıkan Gram altın rekor kırıyor.

Gram altın Kapalıçarşı’da rekor kırıyor!

Gram Altın fiyatı Kapalıçarşı’da rekor kırıyor. Kapalıçarşı’da 2.059 TL’ye kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Altın ne kadar? 2 Ocak 2024 Gram, Cumhuriyet, Tam ve Çeyrek altın ne kadar?

Piyasalarda ise Gram altın 1.980 TL olarak %1,15 yükselerek 2024 ilk iş günü işlem görüyor.

Çeyrek altın 3.332 TL olurken, Cumhuriyet altını 13.712 TL olarak satılıyor.

Altın neden yükseliyor?

Altın, FED’in 2024’te faiz indirimi beklentisi nedeniyle alıcı buluyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ekonoik veriye göre Altın2a yatırımı artırdır. ABD merkez bankasının Faiz indirimi beklentileri altını değerli kılıyor.

2024 yılında faiz artışlarıyla tamamlayan FED, doları desteklemiş ancak altın fiyatlarını baskılamıştı. FED’in faiz artışlarını durdurulması, 2024 yılında altını değerli metaryal kılacak beklentisi nedeniyle altın fiyatları yükseliyor. FED, ocak ve şubat ayında politika faizlerini serbest bırakacağı ve martta faiz indirime gideceği yönünde haberler nedeniyle Altın yükselişe geçti.