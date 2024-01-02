Çalışanlara ve öğrencilere 2024 ilaç gibi tatil müjdesi! 12 gün iş ve okul yok

Çalışanlara ve öğrencilere müjdeli haber. 2024 yılı tatil müjdesi geldi. 2024 resmi tatil günleri belli oldu. 2 gün iş ve okul yok. Hem öğrenciler hem çalışanlara güzel haber geldi. 2024 yılında resmi tatil belli oldu.
2024 tatil müjdesi!
Hem çalışanları hem öğrencileri ilgilendiren 2024 yılında hangi günler tatil sorusu cevap buldu. 2024 yılında bayramlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma gününe gelerek resmi tatiller sayısını artırıyor. Çalışanlara ve öğrencilere ilaç gibi 12 günlük tatil geliyor.
Ramazan bayramı tatili süper!
Ramazan bayramı 9 Nisan salı günü Arife gününün yarım gün olmasıyla başlıyor. 10 nisan çarşamba ve 12 nisan cuma günü Ramazan bayramı kutlanacak ve tatil olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla 9 günlük tatil kapıda. Pazartesiyi tatil ederse öğrenciler ve çalışanlara 9 gün tatil geliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı 23 nisan salı günü tatil olarak kutlanacak.
1 Mayıs İşçi bayramı çarşamba günü olacak ve resmi tatil olacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik spor bayramı 19 mayıs pazara geliyor ve resmi tatil. 19 Mayıs pazara gelen ve ek tatil olmayan tek gün.
15 Haziran cumartesi Bayram arifesi. 16 Haziran pazar gününde 19 Haziran çarşamba gününe kadar Kurban bayramı 3 gün ek tatil var.
15 Temmuz pazartesi günü resmi tatil Demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanacak.
30 Ağustos cuma günü Zafer bayramı ve resmi tatil.
29 Ekim salı günü Cumhuriyet bayramı ve resmi tatil.
2024 yılında şimdiden 12 resmi tatil günü vatandaşlar arasında sevinçle karşılaştı.
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