Şubat Öğretmen Ataması bekleyen Öğretmen adaylarına Yusuf Tekin’den kötü haber!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika MEB bakanı Yusuf Tekin’den açıklamalar. Şubat ayında atama olacak mı? Toplam kaç öğretmen atanacak cevabını bakan verdi.
Yeni dönemde hangi branşlarda ne kadar öğretmen ataması yapılacak?
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştüğünü açıklayan Yusuf tekin, Şubat ayında öğretmen ataması yapılamayacağını açıkladı. 2023 KPSS puanıyla öğretmen ataması Haziran yapacağını açıklayan Yusuf tekin, kadro sayısının da sonra oluşturulacağı açıklandı!
Milli Eğitim Bakanı olarak sayı vermek istemeyen Yusuf Tekin, kontenjanları bize verilecek sayıya göre branş bazlı dağılımı yapacağını aktardı.
Deprem nedeniyle 2024 Şubat öğretmen ataması olmayacak. Bütçe sebebiyle Şubat öğretmen ataması iptal edildi ve Haziran’da öğretmen ataması yapılacak.
Seçim öncesi Öğretmen atamaması yapılmaması belediye seçimlerini nasıl etkileyecek merak ediliyor.
Öğretmen ataması olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin; “Yapılacak öğretmen ataması sonrası öğretmenlerin Şubat döneminde göreve başlamalarını istedik ancak deprem dolayısıyla oluşan yükten kaynaklı ilgili takvimi çalıştıramayacağız. Öğretmen atamalarında sayı belli değil, alabilecek en yüksek sayıyı almaya çalışıyoruz” dedi.
Öğretmen atamaları Haziran 2024 yılında yapılacak ve göreve başlama 2024 Eylül ayında olacak.
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