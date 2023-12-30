Aile Destek programı ödemelerine zam geldi! Son dakika e-Devlet 2000 TL Sosyal yardım başvuru formu

Son dakika, Aile Destek programı ödeme miktarlarına zam geldi. E-devlet üzerinden hemen başvurarak aile destek programı ödemelerini alabilirsiniz.

Aile Destek ödemelerine zam!

Son dakika Aile Destek programı 2024 yılında artırılıyor. 2000 TL çıkartılacak Aile Destek programı ödemelerini e-devlet üzerinden alabiirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından son dakika ödemelere zam. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması. Aile Destek programı miktarlarını artırıyoruz dedikden sonra gelecek zam ortaya çıktı.

Aile Destek programının ödemelerin zam geleceğini açıklayan Göktaş, “2024 yılında Aile Destek programı bütçemizi genişleteceğiniz. 40 milyar TL’ye ilaveten 15 milyar TL daha destek yapmak istiyoruz. Yükselen yeni zamlı fiyatları duyuracağız” açıklaması yaptı.

Bakanlıktan gelen bilgilere göre Yeni aile Destek programı ödemeleri

-850 TL – 1250 TL olan ödeme tutarı 1250 TL – 2000 TL yükseltiliyor.

– Çocuk destek biletişim 350 TL – 650 TL arasında ödenene ödeme 750 TL – 1000 tL aralığında destek sağlanacak.

Kw karşılığı Elektrik Tüketim Desteği henüz zamlanmadı. Doğalgaz Tüketim desteği ise artılacak.

Türkiye Aile Destek programından yararlanmak için, Hanede kişi başına düşen aylık gelir 11.390 TL’nin altında olması.

Aile DEstek programı başvurusu e-Devlet üzerinden!

Aile destek programına başvuru yapmak isteyen vatandaşlara internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Hem E-devlet üzerinden hem SYDV’lerden başvuru yapabilirsiniz. E-devlet giriş yaparak Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ne tıklayarak başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

Zamlı ödemeler ne zaman?

Yeni zamlı ödemeler Ocak ayında hesaplara yatacak.