Asgari Ücreti 1 ay önceden bilen Fatih Portakal en düşük emekli maaşını da açıkladı!

Asgari Ücreti önden bilen Fatih Portakal son dakika emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fatih Portakal, en düşük emekli maaşını da açıklıyorum diyerek Emekli maaşına gelecek zammı açıkladı!

Son dakika Fatih Portakal açıkladı!

Asgari Ücreti 1 ay önceden bilen Fatih portakal, bu sefer emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fatih Portakal en düşük emekli maaşını ve emekliye gelecek zammı açıkladı!

2024 zamlarını belli oluyor!

Milyonlarca vatandaş emekliye ve memura geleek zammı bekliyor. Asgari Ücret 17 bin TL olacağını 1 ay önce duyuran Fatih Portakal, 3 Ocak’ta enflasyon oranların belli olmasıyla memur ve emekli maaşları netleşecek. Ancak Portakal yine herkezden önce hareket etti ve Memur emekli ve en düşük emekli maaşını açıkladı.

Fatih Portakal’dan emekli zammı açıklaması!

1 ay önceden Asgari Ücreti bildiğini açıklayan Portakal, “Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce szctelevizyonu na haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım.” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşını açıkladı!

Asgari Ücrete gelen %49 zamla 17002 TL olduğunu ifade eden Portaka, “Yüzde 52-53 arasında oran veriyorum. En düşük emekli maaşı 11200 TL veya 11.400 TL olarak değişecek. Yüksek olanlara zam yok” açıklaması yaptı.

En düşük emekli maaş zammı %38 olacak!

Yüksek maaş alan emekliye %52 olmayacağını ifade eden Portakal “Ben mesela maaşımı söyleyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira… Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38’in altında olmayacak. Düşük olanı yukarı çekecekler ama yüksek alanlara kademeli olabilir.” açıklaması yaptı.

20 bin ve üzeri Emekli maaşı alanların maaşı yüzde 38 zam geleceğini duyurdu.