Öğretmenlere güzel haber! ARALIK AYI ek ders ücreti hesaplara yatıyor!

Son dakika öğretmenlere güzel haber! Aralık ayı ek ders ücretleri hesaplara yatırılıyor. Milyonlarca öğretmenin Aralık ayı ek ders ücretleri 26-27 Aralık tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyordu. Ancak Aralık ayı ek ders ücretleri hesaplara yatırılacağı açıklandı!
Son dakika Aralık ayı ek ders ücretleri yatıyor!
Mali yıl bitmesine rağmen bir çok il ve ilçelerde öğretmenlere Aralık ayı ek ders ücreti hesaplara yatmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyada ödeneklerle ilgili problem var, 2024 yılına kalacak haberlerinin yayınlanması ardından bir açıklama yayımladı.
Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde ödemeler hesaplara yatmadı. İstanbul’da çalışan öğretmenler tüm ilçelerde ödemeleri alamamakta bankaları suçluyor.
Hatta bazı kaynaklar hiç bir yerde yatmayacak ödeneklerde sıkıntı var açıklaması sonrası MEB’den sıkıntı olmadığı açıklaması geldi.
Aralık ayı ödeneklerin yatmadığı iller!
İstanbul
Ankara
İzmir
Afyonkarahisar
Hatay
Karaman
Konya
Ağrı
Antalya
Malatya
Şırnak
Kocaeli
Urfa
Diyarbakır
Sakarya
bursa
Hemen hemen 81 ilde ödeneklerle ilgili öğretmenler Aralık ayı ek ders ücretlerini alamıştı. Normalde 26-27 Aralık’ta yatması beklenen ödenek sonrası MEB açıklama yaptı.
Aralık ayı ek ders ücretleri hesaplara yatıyor!
İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Aralık ayı ek ödemeleri (26.12.2023 tarihinden teslim edilen) Ek ders ücretleri yıl sonu devir işlemleri nedeniyle 27.12.2023 tarihinden sonra ödemeler kapatılacağından yeterli ödenek olması halinde 29 Aralık tarihinde hesaplara gönderilecektir yazısı geldi. Bankalara göre 29 Aralık tairhinde 17:00’e kadar bir çok ödemenin(gönderilen) hesaplara geçmesi beklenmektedir. Eğer gün içerisinde yatmazsa Aralık ayı ek ödemeleri 10 Ocak’ta yapılacak!
Bugün yatmayanlar 10 Ocak’ta alacak!
Ek derslerin tamamlanıp müdürlüğe gönderilmesi ardından yıl sonu işlemlerinden dolayı ödemeler kapandı. Ancak ek dersler için bakanlığa ödenek talep edildi. Eğer talep edilen ödenek bugün gelmezse, ek ders ödemeleri 10 Ocak’tan sonra hesaplara yatırılacaktır açıklaması yapıldı.
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