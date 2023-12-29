Çalışan emekliye 5000 TL hesaplara yattı! Halen almayan varsa dikkat!

Çalışan emekliye 5000 TL hesaplara yattı. Son dakika 29 Aralık 5000 TL çalışanlara ikramiye hesaplara geçti. 29 Aralık’ta hesaplara yatacak açıklaması yapan Bakan sonrası ilk duyuru geldi.

Son dakika Çalışanlara 5000 TL ikramiye hesaplarda

Son dakika çalışanlara 5000 TL ikramiyesi hesaplara yattı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal “Yıl bitmeden 5000 lira emekli ikramiyem hesabıma yattı” açıklaması yaptı. Fatih Portakal’ın hesaba yattı açıklaması sonrası bir çok emeklinin hesabına para yatarken, bir çok emekli hesaba yatmadığını dile getirdi.

Açıklama geldi!

Yaklaşık 6 milyondan fazla emeklinin beklediği 5000 TL ikramiye için son dakika açıklama geldi. 5000 TL ikramiye bankalar tarafından talimat verildi. Herkese 5000 TL yatırılmaya başlandı. Gün içerisinde 17:00’e kadar yatmayanların hesaplarına da aktarılacağı, bankacılık sisteminin yoğunluğundan hesaplara geçmediği aktarıldı.

Halen ödeme alamayanlar dikkat!

5000 TL emekli ikramiyesi 17:00’e kadar yatmayanlara da FAST sistemiyle 23:59’a kadar emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Bugün içerisinde tüm çalışan ve çiftçi sistemine kayıtlı emekliler ödemeleri hesaplara aktarılacak.

Kasım ve Aralık ayında emekli olanlara yatmayacak!

5000 TL emekliye ödenen ikramiye de yatmadı diye yazanlar arasında Kasım ve aralık ayında emekli olanlar var. Eğer Kasım ve Aralık ayında emekli olduysanız, emekli ikramiyesi yatmayacak. Ekim ayında emekli olanlar ise ikiye bölünmüş durumda. Ekim ayında emekli olanlardan bana yatmayan var diyenler olurken, bana yattı diyenler de var.