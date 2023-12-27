4 bankadan faizsiz 20 bin TL! 2023 bitmeden kaçırmayın

4 bankadan faizsiz kredi müjdesi. 2023 yılının bitmesinin az bir süre kala bankalar Aralık ayı kampanyalarını bir kez daha hatırlattı. Faizsiz olarak verilecek 20 bin TL kredi için 2023 yılı bitmeden alın uyarısı geldi.

4 bankadan faizsiz kredi müjdesi!

2023 yılı Aralık ayı çok uzun bir süre sonra bankaların faizsiz kredi destekleriyle dikkat çekiyor. Bir çok banka tarihinde ilk kez faizsiz kredi yada faizsiz nakit avans avantajlarıyla vatandaşlara rahatlık sağladı. İNG Bank, Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası faizsiz kredi kampanyalarında sona geliyor. 2023 yılı bitmeden 20 bin TL kadar faizsiz kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

Bankalar faizsiz nakit avans desteğini bankanın ilk kez müşterisi olmanız durumunda veriyor. Kredi kartı başvurunuzun onaylanması durumunda nakit avanstan faydalabilirsiniz. Faizsiz kredi ise başvurunuz onaylanması durumunda hesaba geçiyor.

İNG Bank faizszi 10 bin TL

İNG Bank ilk defa İNG Banklı olanlara aidatsız kredi kartı veriyor. Faizsiz olarak 10.000 TL ödemeyi hemen alabilirsiniz. Kampanya 31 Aralık pazar günü sona erecek.

Akbank Faizsiz 25 bin TL

Akbank mobilden akbanlı olaraklara 25.000 TL varan yüzde 0 faiz veriyor. 10.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 15.000 TL 6 ay vadeli taksitli nakit avansı %0 faizle kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası faizsiz 15 bin TL

Garanti Bankası 10 bin TL 0 faizli kredi ve 15 bin TL 0 faizli taksitli nakit avans veriyor.

İş Bankası 20 bin TL faizsiz

İş Bankası İşcep’ten iş bankalı olanlara 20.000 TL veriyor. Faizsiz olarak verilen taksitli nakit avans ayrıcalığından faydalanmak için son 4 gün.