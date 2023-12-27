Akbank’tan başvuran herkese 1.500 TL yılbaşı jesti! Son 3 gün

Akbank’tan milyonlarca emekliye yılbaşı jesti! Akbank başvuru yapan herkese 1.500 TL para hediyesi. Son 3 gün dikkat!
Akbank’tan yılbaşı jesti!
Akbank, başvuru yapan herkese 1.500 TL para iadesi yapacağını duyurdu. 2024 yılına az bir süre kala Akbank, yeni bir kampanya açıkladı. Axess kart sahiplerine özel, kredi kartına 1.500 TL hediye chip para verilecek.
Son 3 gün!
Akbank son dakika duyurduğu haberde “Juzdan ile öde’ye özel Tatilsepeti.com internet sitesi veya Tatilsepeti mobil uygulaması üzerinden 8 Aralık 2023 – 8 Ocak 2024 tarihlerinde Akbank Bireysel Kartları ile “Juzdan ile Öde” seçilerek tek seferde yapılan ilk 10.000 TL – 19.999 arası tek ödeme veya taksitli harcamanıza 500 TL, 20.000 TL – 29.999 TL arasındaki harcamanıza 1.000 TL veya 30.000 TL ve üzeri harcamanıza 1.500 TL chip-para kazanma fırsatı! Üstelik 6 aya varan taksit imkanıyla” 1.500 tl para iadesi yapacağını açıkladı.
Akbank 1.500 TL para iadesi şartlarını açıkladı!
Akbank tatilseteti internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 31 aralık tarihine kadar Akbank Bireysel kartları ile öde seçilerek tek seferde yapılan;
10.000 TL – 19.999 TL harcamaya – 500 TL
20.000 TL – 29.999 TL harcamaya – 1.000 TL
30.000 TL ve üzeri harcamaa – 1.500 TL chip para kazanma fırsatı veriyor. Üstelik 6 ay taksitle 1.500 TL ödemeyi alabilirsiniz.
Bu şartları sağlayan Akbank Axess kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişlerde hediye chip puan kazanabilirsiniz. Kazanılan chip paralar Axess kredi kartı kullanılarak sonraki alışverişlerde harcanan tutardan düşücektir açıklaması yaptı.
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